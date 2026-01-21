e-Demokracija
(VABILO) Kulturni večer v Celju

Prejeli smoSlovenija

Piše: Vančo K. Tegov

Vabimo vas na kulturni večer, ki bo potekal v ponedeljek, 26. januarja, ob 18. uri, v Dvorani Barbare Celjske v Pokrajinskem muzeju Celje.

 Na dogodku bomo v pogovoru z uglednimi sogovorniki razmišljali o vprašanju, ali je kultura temelj skupnosti ali zgolj lep okras preteklosti, ter o njenem pomenu, vlogi in prihodnosti v Sloveniji in Celju.

V pogovoru bodo sodelovali:

  • doc. dr. Ignacija Fridl Jarc,
  • mag. Polona Rifelj,
  • Sandi Majcen.

Pogovor bo z nežnimi zvoki citer glasbeno obogatila citrarka Neža Kangler.

Veseli bomo, če se nam pridružite, prisluhnete razpravi in s svojo prisotnostjo soustvarite večer kulturnega dialoga.

