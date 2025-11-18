(VABILO) Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda II

Namen posveta je opozoriti na skrb vzbujajoče demografske trende na področju rodnosti, s katerimi se ne sooča zgolj Slovenija, ampak večina razvitega sveta, vključno z Evropsko unijo. Na posvetu bodo sodelovali: predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Marko Lotrič, državni svetnik Marko Staroveški, nekdanji predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, predsednik Lovske zveze Slovenije Alojz Kovšca, prof. dr. Žiga Turk s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije mag. Apolonija Oblak Flander, prof. dr. Matjaž Gams z Instituta Jožef Stefan, namestnik direktorja Vienna Institute of Demography dr. Tomáš Sobotka, predsednik konference Demografske in družinske analize prof. dr. Janez Malačič, prof. dr. Jože Sambt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, prof. dr. Tjaša Redek z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, izr. prof. dr. Mari Jože Osredkar s Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, doc. dr. Nina Jančar z Ginekološke klinike (UKC Ljubljana), vodja Programa priprave na posvojitev pri Društvu posvojiteljskih družin Deteljica dr. Viktorija Bevc in nekdanji državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije dr. Drago Čepar. Posvet bodo povezovali državni svetnik Marko Staroveški, prof. dr. Matjaž Gams in Sara Ražman. PROGRAM