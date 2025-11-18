e-Demokracija
2.5 C
Ljubljana
torek, 18 novembra, 2025
e-Demokracija
ENG
...

(VABILO) Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda II

Prejeli smoSlovenija
foto: Nebojša Tejić / STA

Piše: Državni svet RS

V ponedeljek, 24. novembra 2025, ob 11.30 bo v dvorani Državnega sveta RS (Šubičeva 4, Ljubljana) v organizaciji Komisije Državnega sveta Republike Slovenije za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, na pobudo prof. dr. Matjaža Gamsa in državnega svetnika Marka Staroveškega, potekal posvet z naslovom: Kako preprečiti izumiranje slovenskega naroda II?
Namen posveta je opozoriti na skrb vzbujajoče demografske trende na področju rodnosti, s katerimi se ne sooča zgolj Slovenija, ampak večina razvitega sveta, vključno z Evropsko unijo.

Na posvetu bodo sodelovali: predsednik Državnega sveta Republike Slovenije Marko Lotrič, državni svetnik Marko Staroveški, nekdanji predsednik Državnega sveta Republike Slovenije, predsednik Lovske zveze Slovenije Alojz Kovšca, prof. dr. Žiga Turk s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, generalna direktorica Statističnega urada Republike Slovenije mag. Apolonija Oblak Flander, prof. dr. Matjaž Gams z Instituta Jožef Stefan, namestnik direktorja Vienna Institute of Demography dr. Tomáš Sobotka, predsednik konference Demografske in družinske analize prof. dr. Janez Malačič, prof. dr. Jože Sambt z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, prof. dr. Tjaša Redek z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani, izr. prof. dr. Mari Jože Osredkar s Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, doc. dr. Nina Jančar z Ginekološke klinike (UKC Ljubljana), vodja Programa priprave na posvojitev pri Društvu posvojiteljskih družin Deteljica dr. Viktorija Bevc in nekdanji državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve Republike Slovenije dr. Drago Čepar.

Posvet bodo povezovali državni svetnik Marko Staroveški, prof. dr. Matjaž Gams in Sara Ražman.

PROGRAM

PODPRITE DEMOKRACIJO!

Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora!

Donacija

Sorodne vsebine

© Nova obzorja d.o.o., 2025