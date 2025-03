(VABILO) Javna tribuna – Svet, Evropa in Slovenija v jedru geopolitične nevihte

Združenje VSO Laško vljudno opominja na javno tribuno SVET, EVROPA IN SLOVENIJA V JEDRU GEOPOLITIČNE NEVIHTE



v soboto, 29. marca 2025, ob 16:00 uri

v dvorani Sindikalnega doma v KS Rečica, Huda Jama 1, Laško Sodelovali bodo:

dr. Božo Cerar, diplomat, nekdanji VP v ZDA,

Slavko Kmetič, član predsedstva Združenja VSO,

Luka Simonič, diplomirani ekonomist in mladi politik. Iz ZDA bo tribuno nagovoril

dr. Ken Dekleva, strokovnjak za mednarodne odnose. Javno tribuno bo vodila

Karin Planinšek, političarka, programerka in študentka prava. Pred začetkom javne tribune bo potekal kratek kulturni program, ki ga bosta glasbeno obogatili harfistka Lara Hrastnik Samec in Pevka Neža Slapšak.

Na dogodku bodo prisotni tudi praporščaki Združenja VSO.