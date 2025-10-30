(VABILO) Forum za kmetijstvo in podeželje SDS vabi na okroglo mizo o aktualnih izzivih slovenskega kmetijstva

Piše: Forum za kmetijstvo in podeželje SDS

FKP SDS organizira okroglo mizo, posvečeno aktualnim izzivom slovenskega kmetijstva, ki bo priložnost za odprt dialog med strokovnjaki, kmeti in predstavniki politike.

Namen dogodka je izmenjava mnenj, predstavitev konkretnih izzivov ter iskanje rešitev, ki bodo prispevale k izboljšanju delovnih in življenjskih pogojev slovenskih kmetov.

Kmetijstvo je ključni steber prehranske varnosti, ohranjanja kulturne tradicije in razvoja slovenskega podeželja. Zato FKP SDS poudarja pomen skupne podpore kmetom po vsej Sloveniji ter aktivnega sodelovanja pri iskanju trajnostnih rešitev za razvoj podeželskih skupnosti.

Dogodek bo osredotočen na pomembna vprašanja, kot so:

• spodbujanje konkurenčnosti slovenskih kmetij,

• zagotavljanje pravičnih pogojev za delo in dohodek kmetov,

• ohranjanje naravnih virov in trajnostni razvoj podeželja,

• priložnosti za inovacije in sodobne tehnološke rešitve v kmetijstvu.

V sklopu okrogle mize bodo udeleženci imeli priložnost neposredno razpravljati o perečih temah, izmenjati dobre prakse ter oblikovati konkretne pobude, ki bodo prispevale k izboljšanju razmer na terenu.

Vabljeni vsi, ki vam je mar za slovenskega kmeta in razvoj slovenskega podeželja, da pridružite ter prispevate k odprtemu dialogu in iskanju rešitev za boljšo prihodnost slovenskega kmetijstva.