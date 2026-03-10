VABILO: Domoljubni večer z gostom Igorjem Pirkovičem

Občinski odbor VSO Logatec vljudno vabi na

DOMOLJUBNI VEČER Z IGORJEM PIRKOVIČEM

ki bo v petek, 13. marca 2026 ob 18. uri

v dvorani Narodnega doma Logatec

Na dogodku bodo predstavljene aktualne teme iz nove zbirke pesmi Dom in domovina.



Gosti večera:

Igor Pirkovič, pesnik

Tomaž Hribar, vodja ansambla Gašperji in

Danilo Lukan, pevec ansambla