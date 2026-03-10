VABILO: Domoljubni večer z gostom Igorjem Pirkovičem Prejeli smoSlovenija 10. marca, 2026 Share FacebookTwitter Igor Pirkovič (foto: Polona Avanzo) Občinski odbor VSO Logatec vljudno vabi na DOMOLJUBNI VEČER Z IGORJEM PIRKOVIČEM ki bo v petek, 13. marca 2026 ob 18. uri v dvorani Narodnega doma Logatec Na dogodku bodo predstavljene aktualne teme iz nove zbirke pesmi Dom in domovina. Gosti večera: Igor Pirkovič, pesnik Tomaž Hribar, vodja ansambla Gašperji in Danilo Lukan, pevec ansambla Z veseljem vas pričakujemo! Share FacebookTwitter PODPRITE DEMOKRACIJO!Drage bralke, dragi bralci, donirajte Demokraciji in podprite pluralnost slovenskega medijskega prostora! Donacija Tagsvso Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. Fokus Umrl znani imunolog, pesnik, esejist in publicist dr. Alojz Ihan Gašper Blažič - 10. marca, 2026 Prejeli smo (PISMO BRALKE) Vprašanje o obče dobrem za gospo novinarko Tanjo Gobec Gašper Blažič - 10. marca, 2026 Fokus (INTERVJU) Monika Gregorčič: “Še en mandat Golobove vlade bi nas pripeljal v gospodarsko nazadovanje, vse večjo revščino in v popolno mednarodno irelevantnost.” Gašper Blažič - 10. marca, 2026 Slovenija 83 let mučeniške smrti duhovnika Izidorja Završnika, slovenskega Maksimilijana Kolbeja – postopek za beatifikacijo se lahko začne Gašper Blažič - 10. marca, 2026 Sorodne vsebine Fokus Umrl znani imunolog, pesnik, esejist in publicist dr. Alojz Ihan 10. marca, 2026 Prejeli smo (PISMO BRALKE) Vprašanje o obče dobrem za gospo novinarko Tanjo Gobec 10. marca, 2026 Fokus (INTERVJU) Monika Gregorčič: “Še en mandat Golobove vlade bi nas pripeljal v gospodarsko nazadovanje, vse večjo revščino in v popolno mednarodno irelevantnost.” 10. marca, 2026 Slovenija 83 let mučeniške smrti duhovnika Izidorja Završnika, slovenskega Maksimilijana Kolbeja – postopek za beatifikacijo se lahko začne 10. marca, 2026