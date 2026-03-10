e-Demokracija
VABILO: Domoljubni večer z gostom Igorjem Pirkovičem

Igor Pirkovič (foto: Polona Avanzo)

Občinski odbor VSO Logatec vljudno vabi na

DOMOLJUBNI VEČER Z IGORJEM PIRKOVIČEM

ki bo v petek, 13. marca 2026 ob 18. uri
v dvorani Narodnega doma Logatec

Na dogodku bodo predstavljene aktualne teme iz nove zbirke pesmi Dom in domovina.

Gosti večera:
Igor Pirkovič, pesnik
Tomaž Hribar, vodja ansambla Gašperji in
Danilo Lukan, pevec ansambla

 

Z veseljem vas pričakujemo!

