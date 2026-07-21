(PREJELI SMO) Za fasado levičarskih ekstremizmov

Piše: Tamara Lubarda, Ljubljana

Levičarski ekstremizem je vse, kar postaja v ‘negotovih’ razmerah agresivno, pri čemer pa izvrševalcem tega formalno ni moč očitati, ker ima veliko opore, sklicujoč se na neustreznosti same opredelitve, četudi se uperi proti blaginji. Vzbuja strah, ogorčenost in potrebo nujnega ukrepanja z zahtevo sprememb.

Obrazložimo, kaj se je z levim ekstremizmom skušalo izsiliti ali naprtiti pri nas v Sloveniji.

V primerih kadar levičarstvo z vandalizmom poskuša rušiti legalno delujočo vladno ekipo.

Ko se vladni ekipi ki racionalizira delovanje ministrstev podtika češ da ne deluje smotrno.

Da se štirikratnega slovenskega premierja Janšo označuje z neprimernimi izrazi ali tlači.

Ko so mediji kljub temu da nismo več v Golobovem štiriletnem obdobju privrženi Golobu.

Ko se je v koronskem obdobju skušalo povoziti sistem preprečevanja širjenja pandemije.

Takrat, kadar so slovenske meje široko odprte namesto varne za prestrašene državljane.

Tedaj, kadar je levo, preveč naklonjeno nelegalnim priseljencem namesto uprto boljšim pogojem bivanja in življenja lastnim državljanom to je če z manj truda tujci živijo lažje kot avtohtoni prebivalci države in ko slednjim prišleki povzročajo probleme, pri čemer so bolj zaščiteni. Ko taki priseljencev k nam navalijo zato, ker so celo v ‘njihovi’ domovini rojstva povzročali probleme pri nas pa jih sprejmemo z odprtimi rokami in s svežnjem ugodnosti katerih so deležni kmalu po prihodu. Neenakopravnost napram Slovencem pa se izkaže, kadar se nočejo sporazumevati v slovenščini ali če so doma povzročali zdrahe in težave.

Prebivalke druge domovine so tudi takšne ki se ne nameravajo zaposliti zato jih preživlja slovenska država bodisi posredno ker daje kruh delavcem kar pa zadostuje tudi njihovim ženam ki ob tem da z otroci tudi posedajo doma in po dvoriščih in parkih dobijo sredstva.

Od preteklih skoraj štirih let je opazen porast prijave bivališč v Sloveniji zlasti Bosancem. Problemi pa nastanejo, kadar tujci navkljub predpisom ne prijavijo sorodnikov in znancev in kadar v lokalni skupnosti ter v stanovanjski soseski in na njenih površinah prevladujejo. Ko zasedajo klopi, kadar imajo njihovi otroci prednost in jih v vrtec vzamejo prej kakor pa naše katerim je slovenščina položena v zibel. Do našega jezika pa so često ambivalentni. To so prišleki bivše Jugoslavije in sicer predvsem oziroma zlasti iz Bosne in Hercegovine. Na vzgojitelje se zato izvajajo pritiski, zato se ne bi čudili, če bodo morali govoriti tuj jezik.

Govori se da pa z Albanci skoraj ni konfrontacij kajti so mirnejši ter se v okolje prilagodijo.

Takrat kadar levo: – ruši stabilnost naše izvorne kulture in spodkopava temeljne vrednote.

Pod tistimi levimi vladami, ki so sprevržene in ravnajo s svojo kulturo kot svinja z mehom, ima ‘tuje’ prednost pred domačim – tuj jezik zaradi česar so poskusi zaničevanja lastnega, vrstijo pa se zlasti napadi na cerkveno izročilo pri čemer pa se država vmešava v Cerkev. Pri čemur kulturno ministrstvo ne pomaga obnavljati cerkva, duhovščini pa ne daje kruha.

Najhujše: kadar levičarski ekstremizem poseže v to, zaradi česar smo, v našo eksistenco, kar je bil poskus uvedbe zakona o odvzemu življenja tako nemočno obupanih ki bi pristali na to, da se jim zaradi teh navidezne brezizhodnosti vbrizga smrtonosna injekcija – zadnji strup. Potem tudi ni več nikakršne svobodomiselnosti na najbolj podel način, z evtanazijo odstranjenih ljudi ki so bili neki skupini ali vsaj dvema bližnjima moteči ali pa ovira do cilja.

S tem, da je cilj koristoljubnost teh kateri bodo zaradi evtanaziranega podedovali njegove denarne izkupičke ali pa je bil zanje odpisan kajti preprosto ga ne bi mogli več upoštevati.

Ko so življenjski stroški naraščali prejšnja vlada pa tega ni priznala in je dajala potvorjene podatke ali pa se je zatrjevalo, da smo varna dežela med uspešnimi evropskimi državami, kar je pavšalna ocena. Zevala je proračunska luknja, javne finance so bile v primanjkljaju.

Ko R. Golob skuša zaobiti pravilo financiranja članstva Slovenije v Severnoatlantski zvezi.

Kadar se je Golobova vlada izrazito uperila proti ameriški politiki in se je postavila ‘v bran’ takim interesom ki so zagovarjali Palestinsko državo in posredno tudi teroristične skupine.