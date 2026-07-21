(PISMO BRALCA) Anketa Ninamedie – komu lažejo?

Piše: Tone Kuzma, Polhov Gradec

Poročilo Ninamedia ali čudež, da se lestvica ni sesula sama vase

Posebno poročilo iz Nine, kjer se ankete izvajajo s kristalno kroglo, tremi telefonskimi klici in enim človekom, ki je ravno prišel iz trgovine in ni vedel, da sodeluje v zgodovinskem dogodku.

V cirkuški predstavi Ninamedie z naslovom »Obljube, nasmehi in kolektivna izguba spomina«, je znova prišlo do velikega čudeža. Lestvica priljubljenosti politikov se je premaknila. Po poročanju Nine je bilo to pričakovano, saj so politični analitiki to že ugotavljali.

Na vrhu lestvice kraljuje predsednica republike Nataša Pirc Musar z oceno 3,67.

To je rezultat, ki je presenetil celo računalnik, ki je anketo obdeloval. Po neuradnih informacijah se je naprava za izračun po koncu postopka ugasnila, odprla predal za papirje in napisala: »Ne vem, kaj sem ravnokar izračunal, ampak očitno ljudje še vedno verjamejo v nekaj.«

Strokovnjaki za sodobno človeško vedenje, ki so svoje diplome pridobili na oddelku za razlago nerazložljivega, ugotavljajo, da gre za zgodovinski fenomen. Ljudje namreč v povprečju ne vedo, kje so pustili telefon, zakaj so odprli hladilnik ali kam so dali očala, ki jih imajo na glavi, pa vendar nekako uspejo oceniti priljubljenost politikov na lestvici od ena do pet.

Znanost tega pojava še ni razložila. Najverjetnejša teorija pravi, da volivci ponoči dobijo skrivnostno sporočilo samo za potrebe anketnega vprašanja.

Na drugem mestu se je znašel predsednik SD Matjaž Han.

Njegov uspeh potrjuje staro politično pravilo, če dovolj dolgo mirno stojiš v bližini mikrofona in ne napoveš ničesar ali vsaj trikrat rečeš besedo »dialog«, obstaja velika možnost, da te ljudje opazijo.

Han je s tem dosegel nekaj, kar je v politiki skoraj nadnaraven pojav, postal je priljubljen brez posebnega škandala, brez dramatičnega obračuna in brez videoposnetka, na katerem bi kdo nerodno gledal v napačno smer.

V političnem laboratoriju so njegov primer označili kot »nenavadno stabilen pojav«. Vzorec bodo poslali v obdelavo nemškim forenzikom, kjer bodo preverili, ali gre res za človeka ali za posebej dobro programiranega diplomatskega robota.

Tretje mesto pripada Robertu Golobu iz Gibanja Svoboda.

Nekdanji politični meteor, ki je na sceno priletel kot komet z lastnim vremenskim poročilom, zdaj kroži po vesolju politične gravitacije. Astronomi iz političnega observatorija opažajo, da tudi najsvetlejši komet hitro izgublja sijaj in je začel krožiti med drugimi izgubljenimi telesi.

Golob je tako dokazal, da je v politiki mogoče v enem trenutku postati supernova, naslednji trenutek pa že razlagati, zakaj se je zvezdni prah občutno zmanjšal in da je kriv Janez Janša.

Za njim pa vrsta junakov našega političnega plemstva.

Alenka Bratušek, ki ima posebno sposobnost preživetja vseh mogočih političnih vremenskih pojavov.

Matjaž Nemec, ki uspešno navigira med evropskimi hodniki, kjer se ljudje včasih tri ure pogovarjajo o nečem, kar bi se doma rešilo z enim telefonskim klicem.

Luka Mesec, mojster koalicijske akrobatike, kjer moraš hkrati držati ravnotežje na treh stolih, petih obljubah in eni tiskovni konferenci.

Asta Vrečko iz Levice je pristala na 11. mestu.

To je čarobna cona političnega vesolja. Nižje od mesta, kjer te vsi sprašujejo za mnenje, in dovolj visoko, da se še vedno pojaviš v medijih.

Strokovnjaki temu pravijo »cona udobnega političnega mraka« prostor, kjer obstajaš, vendar ti ni treba razlagati, zakaj si obstajal.

Anketo je za Dnevnik izvedla Ninamedia med 13. in 15. julijem. Po telefonu in spletu je sodelovalo 700 vprašanih.

700 ljudi je za nekaj minut zapustilo realnost. Prekinili so opravila, kot so iskanje nogavic, gledanje v prazno in razmišljanje, zakaj je račun za elektriko tako visok, ter odgovorili na najpomembnejše vprašanje.

»Kateri politik vam je trenutno najbolj všečen?«

To je bilo izvedeno z vrhunsko metodologijo. Naključni ljudje so bili poklicani ob naključnem času in vprašani, ali imajo nekaj minut časa. Tisti, ki so imeli čas, so s tem že pokazali nenavadno odstopanje od povprečnega človeka, zato jih znanstveniki obravnavajo kot posebno skupino.

Končni rezultat:

Nataša Pirc Musar ostaja na vrhu.

Slovenska publika je še enkrat dokazala, da je podobna staremu avtomatu za kavo iz leta 1983.

Vsi vedo, da je nekoliko pokvarjen.

Vsi se pritožujejo, da iz njega ne pride nič.

Vsi trdijo, da ga bodo zamenjali.

Toda vsak dan nekdo znova pritisne gumb.

In potem čaka.

Ali bo prišla kava, vroča voda ali majhen plastičen okrušek.

Ampak čaka.

Ker je to politika.

Največji resničnostni šov, kjer gledalci plačujejo vstopnico, igralci dobijo plačo, scenarij pa piše nekdo, ki je očitno izgubil navodila.