(PISMO BRALCA) Slovenija potrebuje SKOK

Piše: Tone Kuzma, Polhov Gradec

Slovenija nujno potrebuje močan, strokoven in neodvisen organ za boj proti korupciji in gospodarskemu kriminalu. Ne zato, ker bi bil kdorkoli vnaprej kriv, ampak zato, ker ima vsak državljan pravico vedeti, kako se porablja njegov denar in kdo nosi odgovornost za odločitve, sprejete v imenu države.

Davkoplačevalci vsak mesec pošteno plačujemo davke. Od tega denarja se financirajo zdravstvo, šolstvo, pokojnine, infrastruktura in delovanje države. Zato ni sprejemljivo, da se ob vsakem sumu milijonskih nepravilnosti leta razpravlja, odgovornost pa pogosto ostane nejasna ali pa je sploh ni.

Če obstajajo utemeljeni sumi korupcije, zlorabe uradnega položaja, oškodovanja javnih financ ali drugih kaznivih dejanj, mora država ukrepati hitro, strokovno in neodvisno. Nihče ne sme biti nedotakljiv, ne predsednik vlade, ne minister, ne direktor državnega podjetja, ne župan, ne katerikoli drug nosilec javne funkcije. Pred zakonom morajo biti vsi enaki.

Prav zato Slovenija potrebuje SKOK. Njegova naloga ne sme biti politično obračunavanje, ampak odkrivanje resnice. Preveriti mora vse sporne pogodbe, anekse, javna naročila, porabo evropskih sredstev in velike državne projekte. Vsak evro javnega denarja mora biti sledljiv in pojasnjen.

Pošten človek se preiskave ne boji. Pošten politik se preiskave ne boji. Pošten sodnik se preiskave ne boji. Kdor je ravnal zakonito, bo imel v dokumentih dokaz za svojo poštenost. Prav zato je preglednost najboljša zaščita tako za nedolžne kot tudi najboljše orožje proti korupciji.

Nasprotovanje učinkovitim in neodvisnim preiskavam zmanjšuje zaupanje ljudi v institucije. V demokratični in pravni državi bi moral vsak mehanizem, ki izboljšuje odkrivanje korupcije in zagotavlja odgovornost za porabo javnega denarja, dobiti priložnost, da svoje delo opravi strokovno in brez političnih pritiskov.

Slovenija ne potrebuje več obljub. Potrebuje rezultate. Potrebuje institucije, ki bodo delovale hitro, učinkovito in neodvisno. Država, v kateri milijonske afere ostajajo brez sodnega epiloga, izgublja zaupanje svojih državljanov. Država, v kateri se vsak sum nepravilnosti temeljito razišče in odgovorni odgovarjajo za svoja dejanja, pa krepi pravno državo in zaupanje ljudi.

SKOK ne sme biti organ ene politične opcije. Biti mora organ Republike Slovenije, ki bo enako preiskoval vse, leve, desne in vsakogar vmes. Njegovo merilo ne sme biti politična pripadnost, ampak zakon in dokazi.

Slovenija ni bankomat za politike, interesna omrežja ali posameznike, ki izkoriščajo javni denar. Slovenija je država svojih državljanov. Ti imajo pravico zahtevati popolno transparentnost, učinkovite preiskave in odgovornost vseh, ki upravljajo z njihovim denarjem.

Če je bilo vse storjeno zakonito, bodo to dokazale preiskave. Če pa so bile storjene nepravilnosti ali kazniva dejanja, morajo odgovorni odgovarjati ne glede na ime, funkcijo ali politično pripadnost.

Zato poziv ni poziv k političnemu maščevanju. Je poziv k doslednemu spoštovanju pravne države.

Zahtevamo SKOK.

Ne zaradi politike.

Zaradi resnice.

Zaradi odgovornosti.

Zaradi enakosti pred zakonom.

Zaradi zaupanja državljanov v Republiko Slovenijo.