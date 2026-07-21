Tomaž Štih o primeru Pirc Musar: “Tukaj pa je zgodba z lažmi pometena pod preprogo.”

Piše: Celjski glasnik

Pred dnevi je Tomaž Štih poročal, da so v Veliki Britaniji zaprli podjetje Aleša Musarja, saj naj ne bi poslovali v skladu z zakonodajo.

Seveda se je za nekatere medije, ki so vsaj omenili to zgodbo, takoj odzvala Nataša Pirc Musar in s svojo “poštenostjo” razlagala, kako je bilo podjetje zaprto zaradi neposlovanja. Pa dejansko te njene navedbe držijo?

Če se me je že omenilo, bom pa odgovoril. 1. Ni res, da so se odločili podjetje zapreti. Podjetje je dobilo compulsary strike off zarada neoddajanja evidenc. 2. Ni res da dormant podjetju ni treba oddajati bilanc. Le ce jih ne oddaja se zgodi compulsory strike off. 3. Ni res,… — Libertarec (@Libertarec) July 17, 2026

Na takšne navedbe se je odzval Tomaž Štih, katerega zapis objavljamo v nadaljevanju in kaže kako imamo danes v narekovajih vseh državljanov:

Če sem že bil omenjen, se bom odzval.

1. Ni res, da so se odločili zapreti podjetje. Podjetje je prejelo obvezno stavko zaradi nevložitve evidenc.

2. Ni res, da mirujočemu podjetju ni treba vlagati računov. Samo, če ne vložijo, pride do obveznega stavke.

3. Ni res, da je lastništvo jasno. Vsako leto mora podjetje vložiti potrdilo, v kateri so navedene osebe s pomembnim nadzorom,

4. Da ste agenciji pred leti posredovali identifikacijo, ko je bila ustanovljena, ni isto kot sprejetje postopka identifikacije hiše podjetij z uradnim dokumentom pred podjetjem od aprila lani.

Kršitve niso bile pomembne in zaradi njih so zaprli podjetje, toda – če bi se ta površnost zgodila poslancu resnice, bi o tem poročali dva tedna. Tukaj pa je zgodba z lažmi pometena pod preprogo.