(PREJELI SMO) ZNP: Zahtevamo odstop vodstva TV Slovenija

Piše: Združenje novinarjev in publicistov

V Združenju novinarjev in publicistov (ZNP) z veliko zaskrbljenostjo spremljamo informacije o odpovedi oddaje Tarča, ki bi morala biti predvajana včeraj.

Po pisanju portala Info360 bi morala oddaja obravnavati vprašanja kadrovanja na Darsu ter na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, a je pripravo oddaje ustavila direktorica TV Slovenija Ksenija Horvat. Pri tem naj bi prek odgovorne urednice informativnega programa Polone Fijavž prišlo tudi do pritiskov na ustvarjalce, naj zamenjajo temo, sicer da oddaja ne bo predvajana.

Takšni pritiski vodstva TV Slovenija na ustvarjalce so nedopustni, posebej ker je šlo za teme, ki so nedvomno v javnem interesu, zlasti v času pred volitvami. Pomenijo resen poseg v novinarsko neodvisnost in svobodo. Javnost ima pravico vedeti, kaj se dogaja s kadrovanji v javnih podjetjih in na ministrstvih, posebej če je v ozadju največja vladna stranka, ki je pred zadnjimi volitvami javnosti obljubljala, da bo takšnim kadrovanjem naredila konec.

Javna radiotelevizija ima pri tem posebno odgovornost, saj je financirana iz javnih sredstev. Njena dolžnost je, da v času pred volitvami zagotavlja pluralno, poglobljeno in kritično obravnavo vseh vprašanj, povezanih z delovanjem oblasti. Prav v takšnih obdobjih mora biti javni medij še posebej odporen na kakršne koli politične ali druge pritiske. Nedopustno je, da takšne pritiske izvaja kdorkoli zunaj javnega medija, še toliko bolj nedopustno pa je, da jih izvajajo nadrejeni na TV Slovenija. Ti bi morali svoje novinarje podpreti in jim ščititi hrbet, ne pa se obnašati, kot da so lutke v rokah politike.

Vse skupaj je toliko bolj škandalozno, ker je vodstvo TV Slovenija očitno javno lagalo, ko je še v sredo zagotavljalo, da je oddaja odpadla zaradi “nepričakovane odsotnosti v ekipi”. Da slednje ne drži, izhaja iz sporočila, ki so ga včeraj na družbenih omrežjih objavili ustvarjalci oddaje. Navedli so, da je oddaja odpadla, ker jim nadrejeni niso dovolili pripraviti oddaje, kakršno so sprva načrtovali. Pisno so prejeli tudi opozorilo o mogočem ukrepanju zoper uredništvo, če bo oddaja taka, kot so jo načrtovali. Gre za sramoten primer cenzure. V ZNP ne pomnimo tolikšne podrejenosti javnega medija propagandnim potrebam vladajoče politike, kot smo ji priča v zadnjih tednih.

Zato v ZNP zahtevamo, da vodstvo TV z direktorico Ksenijo Horvat in odgovorno urednico informativnih programov Polono Fijavž na čelu nemudoma odstopi.

Prav tako pozivamo zaposlene na RTV Slovenija, ki so še nedolgo tega zatrjevali, da niso »nikogaršnji hlapci«, naj dokažejo, da so mislili resno, podprejo svoje novinarske kolege in se uprejo politični instrumentalizaciji nacionalne televizije.

Upravni odbor ZNP, 13. februar 2026