(PREJELI SMO) ZNP podal prijavo na IP RS zaradi nezakonitega ravnanja z osebnimi podatki v okviru preiskave parlamentarne komisije

Piše: Združenje novinarjev in publicistov

Združenje novinarjev in publicistov (ZNP) je Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije danes podalo prijavo zaradi suma nezakonitega ravnanja z osebnimi podatki v okviru parlamentarne preiskovalne komisije državnega zbora o sumu nezakonitega financiranja političnih strank.

Prijava se nanaša na dostop do osebnih in drugih podatkov komisije, ki ga je očitno imela nekdanja generalna sekretarka stranke Gibanje Svoboda Vesna Vuković, in na morebitno sodelovanje za zdaj neznanih oseb iz preiskovalne komisije, ki jo vodi poslanka Tamara Vonta.

Povod za prijavo so na skrivaj posneti in javno objavljeni avdio posnetki pogovorov med Vesno Vuković in Tamaro Vonta, ki so bili 4. marca 2026 objavljeni na družbenem omrežju Facebook na profilu žvižgača “Maske padajo #nismofejk”. Iz njihove vsebine izhaja sum, da je Vukovićeva, čeprav ni bila članica komisije ali drugače pooblaščena za dostop do dokumentacije, razpolagala z informacijami iz preiskave, ki vključujejo tudi osebne podatke novinarjev ter poslovne podatke nekaterih medijev in njihovih naročnikov.

V ZNP opozarjamo, da bi v primeru potrditve teh navedb lahko šlo za kršitev temeljnih načel varstva osebnih podatkov, kot jih določata Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), zlasti načel zakonitosti, zaupnosti in omejitve namena obdelave.

Združenje je informacijskega pooblaščenca pozvalo, naj izvede inšpekcijski nadzor nad obdelavo osebnih podatkov v okviru preiskovalne komisije državnega zbora, ugotovi morebitne kršitve ter po potrebi odredi ustrezne popravne in varnostne ukrepe. V združenje ob tem poudarjamo, da je zaščita osebnih podatkov novinarjev in medijev ključna za varovanje svobode novinarskega dela ter za ohranjanje zaupanja v zakonito delovanje državnih institucij.

Upravni odbor ZNP, 13. marec 2026