(PREJELI SMO) ZNP: Neuravnotežena in pristranska izbira komentatorjev na RTV Slovenija

Piše: ZNP

Nedeljske parlamentarne volitve so pokazale tesen izid med političnima blokoma, kjer je Gibanje Svoboda za las prehitelo SDS, ki je osvojila drugo mesto z zelo podobnim številom glasov in mandatov. Kljub temu je TV Slovenija, javni medij, ki ga vsi obvezno sofinanciramo prek rtv-prispevka, v studio za komentar volilnih rezultatov povabila štiri komentatorje, ki so v zadnjih štirih letih dosledno zagovarjali stališča odhajajoče vlade in kritizirali politiko SDS. Med njimi je bila celo nekdanja političarka LDS, ki je morala odstopiti zaradi ugotovitev KPK o korupciji pri najemu stavbe na NPU.

Takšna enostranska sestava gostov predstavlja očitno neuravnoteženost in kršitev temeljnih načel javne televizije. RTV Slovenija ni zasebni medij, temveč javna ustanova z zakonsko dolžnostjo zagotavljanja pluralnosti mnenj in uravnoteženega poročanja. Obvezni plačniki prispevka imamo legitimno pravico, da v ključnih trenutkih – kot je volilna noč – slišimo argumente z vseh pomembnejših političnih polov, ki so jih volitve same potrdile kot relevantne.

Žal gre za nadaljevanje vzorca, ki se je na RTV Slovenija utrjeval od sprejema novele zakona o RTV, o kateri ustavno sodišče ne želi odločiti, in nastavitve sedanje vodstvene strukture s strani prejšnje vlade.

Neuravnotežena izbira gostov v političnih oddajah, izrazita prevlada enega ideološkega in političnega pola ter sistematično izključevanje ali marginaliziranje drugače mislečih so postali stalna praksa javne RTV Slovenija.

Združenje novinarjev in publicistov zato od vodstva RTV Slovenija

zahteva:

– takojšnjo spremembo prakse pri izbiri gostov v družbeno-političnih oddajah in zagotovitev vsaj približne svetovnonazorske uravnoteženosti,

– spoštovanje pluralnosti mnenj

– da se uredniki in novinarji izognejo sestavam, ki očitno favorizirajo zgolj eno stran

V ZNP bomo v prihodnje budno spremljali ravnanje RTV Slovenija na tem področju in na vsako nadaljnjo podobno prakso javno opozarjali.

Pluralnost in uravnoteženost nista dobrovoljna izbira vodstva RTV po krinko neodvisnosti, temveč zakonska in etično obveznost javnega medija.

Ustavno sodišče pa pozivamo, da po treh letih in pol novelo zakona o RTV Slovenija, ki je vladi Roberta Goloba omogočila politični prevzem RTV Slovenija, vzame iz predala in opravi svojo dolžnost, torej odloči o njeni ustavnosti. Glede na to, da so se razmerja na ustavnem sodišču spremenila, izgovorov o pat položaju več ne more biti.

Upravni odbor ZNP, 24. marec 2026