(PREJELI SMO) Zgodba o kitaristu in “ta glavni Urški” ali kako ljubezenski trikotnik ni spričevalo svobode

Piše: Saša Bešter

V javnosti v zadnjem času odmeva zgodba o domnevni aferi med predsednico Državnega zbora in rock kitaristom Borom Zuljanom.

Bojan Požar je zapisal: Ločena Klakočarjeva razbija zakon kitaristu Boru Zuljanu in očitno laže o razmerju. Njegova žena Anita je šokirana.

Ne strinjam se v celoti z naslovom. Namreč že to, da je ta, če lahko uporabim takšen izraz, kvazi oče lastni hčerki v obraz zabrusil, da mu je uničila življenje s tem, ko se je rodila, glede na to, da je ženi menda dejal, da bo spal v postelji, ona pa naj spi drugje, pove veliko o njegovem značajskem formatu in vodi do zaključka, da so bili odnosi v njegovi družini, še preden se je vmešala Urška, patološki in skrhani.

Ženska, ki vstopi v sesut zakon je največkrat razumljena kot razdiralka doma, čeprav to niti najmanj ni. Vsekakor pa ima nerazčiščene odnose s svojimi starši, nerazrešen Ojdipov kompleks, saj nezavedno tekmuje z enim od staršev v podobi zakonske ali zunajzakonske partnerice svojega ljubimca. Oba ljubimca imate skupno ljubezen, ljubezen do razbijaškega rocka, Zuljan pa se morda zaveda tudi tega, da je interes podlaga vseh odnosov.

Moralna brezbrižnost predsednice Državnega zbora dokazuje, da se ima za nekaj več,…Urška in kitarist dajeta javnosti vedeti, kako zelo sta si pripadna, toda to je zgolj fantazijski odnos. Resničen bo postal, ko se bo Zuljan tudi uradno ločil od svoje žene. A tedaj se utegne zgoditi, da bo tudi Urška morala spati drugje in ne v postelji, njena otroka pa bosta kriva za uničevanje Zuljanovega življenja…