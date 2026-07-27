(PREJELI SMO) Zbor za republiko: Katastrofalna zapuščina v zdravstvenem resorju

Piše: Janez Remškar, dr. med. (v imenu Zbora za republiko)

Manjka kar 200 milijonov! Bolnišnicam pa ob koncu leta, če se bo trend nadaljeval, dodatnih 100 milijonov izgube!

Podatki so zaskrbljujoči in nič presenetljivega, ob prevzemanjih vodenja Ministrstva za zdravje (MZ) in ravnanje Golobove vlade! Primanjkljaji in izgube so zaskrbljujoče! Letna poročila o delu in uspehu bolnišnic je treba oddati do zadnjega dne v tekočem letu, letos, do 28 februarja. Volitve v DZ so bile letos 22. marca. Vlada in ministrica sta rezultate morala, ob vestnem delu, poznati. Ob številnih izjavah, pojasnilih o finančnih problemih, predvsem finančnega ministra, o zaskrbljujočem stanju v zdravstvu ni bilo nobenega govora! Razumem, kajti kakršno koli seznanjanje z izgubami in primanjkljaji v zdravstvu, povečevanju čakalnih dob, bi demantiralo izjavo predsednika vlade, pred letošnjimi volitvami, da je bilo in bo zdravstvo prioritetna naloga njegove vlade! Eno samo sprenevedanje in laži! Ocena, sedanjega ministra, dr. Osterca je podkrepljena z številkami! Številke in dejstva, povezana z delovanjem bivše vlade na področju zdravstva in njihovem ukrepanju (Zakona o kakovost, plačna reforma, nazadnje Uredba vlade z omejitvami plačevanja zdravstvenih storitev) jasno kažejo, da so bili neuspešni!

Vlada dr. Goloba se je na področju zdravstva obnašala neodgovorno do Slovenk in Slovencev in njen končni rezultat tako na MZ, ZZZS in bolnišnicah, bi moral biti znak za kazensko ovadbo zaradi neodgovornosti! Izgube pomenijo namreč povečevanje, že tako, do vseh mej, prekoračenih čakalnih dob, kljub manipulacijam MZ! Privoščili so si spreminjanje metodologije poročanja (časovna meja za stopnjo nujnosti „zelo hitro“ se je s prejšnjih 14 dni podaljšala na 30 dni!?), s katerim ministrstvo prikazuje uspešnost svojih politik! Še enkrat! To je bilo lažnivo in skrajno neodgovorno prikazovanje dela vlade, primerno za kazensko ovadbo zaradi zavajanja! Še več! Taki finančni rezultati dodatno vplivajo na procese kakovosti in varnosti! Ti tudi sicer, ob vztrajanju vlade na Kazenskem zakoniku in njegovem 26. členu, da morajo biti zdravstveni delavci nezmotljivi in s tem kazensko in ne odškodninsko odgovorni, niso prinesli nikakršnih sprememb, pač pa le nadaljevanje skromnih poročil (v primerjavi z poročili v EU državah) o številu nevarnih opozorilnih dogodkih (nadaljuje se skrivanje.) Vlada dr. Goloba je vso krivdo za obstoječe, nevzdržno stanje, zvračala ves čas na zdravnike in »nesposobna« vodstva zdravstvenih zavodov, pri tem sprejemala zakone, ki so, nekateri ostali na papirju, pri drugih pa ni uredila financiranja! Zato so si kožo reševali z omejevanjem financiranja zdravstvenih storitev in dodajanjem proračunskega denarja (520 milijonov) ZZZS. Ob resni analizi se bo pokazalo komu v proračunu so zmanjšali predhodno dogovorjene prilive).

Zaskrbljujoč je podatek, da imajo nekatere bolnišnice izgube, druge ne! A tega nam vlada dr. Goloba ni sporočila, niti je v vseh štirih letih natančna analiza poslovanja bolnišnic ni zanimala! Rezultati naj bi bili ugodni. Vsi, ki smo se ukvarjali z vodenjem vemo, da se da, ob naših zastarelih obrazcih in pravilih poročanja o finančnem rezultatu in uspehu dela bolnišnice, z računovodskimi »mahinacijami« finančne izide in uspešnost, v določenem delu prilagajati. Ob tem sem, po drugi strani, zaskrbljen nad »profesionalnostjo« generalne direktorice Onkološkega inštituta (OI LJ), ko sem slišal njeno izjavo kaj bodo njihovi ukrepi ob izgubi 3,1 milijona. Ob tem je treba vedeti, da je OI LJ edina bolnišnica , ki dobi plačano vse kar naredi! Poročala je , da bodo okrepili notranje kontrole, optimizirali poslovne procese, racionalizirali porabo materiala in strožje nadzorovali nadure. Ali je mislila resno? Kje pa so bili na tem področju do sedaj? Seveda, saj jim to ni bilo treba delati, ker so tako ali tako dobili plačano vse! Toliko tudi o drugi plati o sposobnosti managementa na eni od naših terciarnih ustanov.

Je pa zaskrbljujoče nekaj drugega! Razlike med podobnimi bolnišnicami (splošen bolnišnice, psihiatrije, specialne bolnišnice), v njihovih rezultatih uspešnosti oz. neuspešnosti, nas morajo alarmirati in prisiliti k podrobnejši analizi rezultatov poslovanja. Ali so razlogi zunanji (sistem – MZ, cene – ZZZS) ali tiče v vodstvih in svetih zavodov, kot verjetno na OI LJ? Analize morajo biti obvezno zunanje. Poznan je izrek znanega uspešnega direktorja: vagona se ne da premakniti od znotraj, temveč samo od zunaj)! Vprašanja so številna in na MZ jih bi morali poznati, a jih niso analizirali, ker so, prepričan sem, sami z svojo politiko (ukrepi vlade na področju financ z poviševanjem plač, omejevanjem storitev in ob popolni odsotnosti resnih pooblastil in odgovornosti vodstvom bolnišnic) povzročili to katastrofalno stanje! Zakaj! Ker naš sistem zdravstva ni javen sistem, ampak državni, za katerega se močno zavzema Glas ljudstva, v katerem ima vlada, kot nekoč v Jugoslaviji, v svojih rokah regulatorno (zakonodaja), upravljavsko ( kadrovanje) in nadzorno vlogo v t. i javnih zavodih.