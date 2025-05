(PREJELI SMO) Zaščitimo Plečnikovo tržnico – pridite na shod!

Piše: Aleš Primc

Pridite na shod za zaščito Plečnikovih tržnic, ljubljanske stolnice in stare Ljubljane, pred Ministrstvom za naravne vire in prostor, v torek, 10. 6. 2025 ob 9.00.

Vabljeni, da se udeležite množičnega shoda za zaščito kulturne in verske dediščine, ki bo v torek, 10. junija, ob 9h pred Ministrstvom za naravne vire in prostor, Dunajska 48.

Ogromna betonska masa podzemne garažne hiše (20 m globine) bi zajezila podzemne vodne tokove, zato bi prišlo do premikov tal v okolici in po mnenju mnogih strokovnjakov do uničevanja Plečnikove tržnice, stolnice, semenišča, semeniške knjižnice ter drugih okoliških objektov tega dela stare Ljubljane. P

Po prvotnem izračunu Geološkega zavoda Slovenije bi izgradnja parkirnega mesta stala manj kot 15.000 EUR, po zadnjih podatkih Mestne občine Ljubljana pa že več kot 200.000 EUR! 10. junija bo na Ministrstvu za naravne vire in prostor ustna obravnava pred izdajo gradbenega dovoljenja za to garažno hišo. Pridite, uradniki morajo videti, da ljudje množično nasprotujejo uničenju naše kulturne in verske dediščine.