(PREJELI SMO) Začetek dobrodelne akcije Slovenske karitas za pomoč 14.000 socialno ogroženim otrokom s šolskimi potrebščinam

Piše: Slovenska karitas

Medtem ko se za večino otrok začenjajo brezskrbne počitnice, številni starši že zaskrbljeno pogledujejo proti septembru. Zato Slovenska karitas začenja vseslovensko dobrodelno akcijo OTROCI NAS POTREBUJEJO, s katero želi zbrati sredstva za pomoč več kot 14.000 socialno ogroženim osnovnošolcem po vsej Sloveniji. Nakup šolskih potrebščin za novo šolsko leto predstavlja za mnoge družine strošek, ki ga ob nizkih in nerednih prihodkih preprosto ne zmorejo pokriti.

»Ob koncu šolskega leta se na Karitas obračajo družine z zavedanjem, da bo nakup šolskih potrebščin presegel njihove zmožnosti. Mnogi prosijo le za del pomoči, da svojim otrokom omogočijo dostojen začetek šolskega leta. Vsak na svoj način izraža hvaležnost za zvezke, bone ali preprost pogovor,« pripovedujejo sodelavci Karitas. Na škofijskih Karitas v Ljubljani, Mariboru, Celju, Murski Soboti, Kopru in Novem mestu že prejemajo prošnje družin v stiski. Najpogosteje gre za enostarševske družine in družine z več otroki, ki se poleg visokih življenjskih stroškov soočajo še z boleznijo, izgubo zaposlitve ali drugimi težkimi življenjskimi okoliščinami. Stroški šolskih potrebščin lahko za posameznega otroka presežejo tudi 200 evrov. Pomoč bodo družine prejele v mesecu juliju in avgustu v obliki paketov šolskih potrebščin, bonov ali naročilnic za nakup delovnih zvezkov in osnovnih potrebščin za šolo.

V letu 2025 je pomoč pri šolskih potrebščinah na Karitas prejelo 14.347 otrok, kar je za skoraj 510 razredov učencev. Skupna pomoč pri šolskih potrebščinah in pri plačilu položnic za šolo je v lanskem letu v celotni mreži Karitas znašala več kot 571.300 EUR. Od tega se je v lanski vseslovenski dobrodelni akciji Otroci nas potrebujejo do konca leta zbralo 222.601,84 EUR, preostalo so zbrale župnijske Karitas. Del sredstev sta prispevala tudi FIHO in Ustanova Radia 1 – Fundacija Preprosto blizu.

Posebno vrednost akciji dajejo tudi otroci sami. V okviru akcije Pokloni zvezek so učenci osnovnih šol in otroci iz vrtcev letos zbrali že več kot 20.000 zvezkov. Akcija je potekala na 306 osnovnih šolah in v 130 vrtcih. Zbrani zvezki skupaj z osebnimi spodbudami otrok, niso le šolska potrebščina, temveč tudi sporočilo prijateljstva in spodbude. Avgusta jih bodo sodelavci in prostovoljci Karitas razdelili socialno ogroženim družinam s šoloobveznimi otroki.

Poleg pomoči pri šolskih potrebščinah je Karitas lani 1.176 otrokom pomagala pri plačilu šolske prehrane in obšolskih dejavnosti. V program Botrstvo Karitas je bilo vključenih 335 otrok. V različne programe za otroke in mladostnike je bilo po vsej Sloveniji vključenih več kot 20.000 otrok in dijakov.

Ko otroku omogočimo izobraževanje, mu damo priložnost, da zgradi uspešno in ustvarjalno življenje. Izobraževanje ostaja ena najpomembnejših poti iz revščine. Slovenska karitas vabi vse ljudi odprtega srca, da po svojih močeh podprejo akcijo OTROCI NAS POTREBUJEJO za lažji vstop v novo šolsko leto. Otroci nas potrebujejo, potrebujejo našo podporo za novo šolsko leto. Hvala!

Darovi se zbirajo na:

TRR Slovenske karitas : SI56 0214 0001 5556 761

Namen: Otroci nas potrebujejo

Koda namena: CHAR

sklic: SI 00 362

: SI56 0214 0001 5556 761 Namen: Otroci nas potrebujejo Koda namena: CHAR sklic: SI 00 362 Zgibanke s položnico so na voljo tudi po vseh župnijah.

so na voljo tudi po vseh župnijah. SMS donacija: pošljite ZVEZEK5 na 1919 in prispevajte 5 € za šolske potrebščine.

Zvezki se zbirajo tudi v vseh papirnicah Office&More in galanterijah Bags&More, kjer je do konca julija mogoče po polovični ceni kupiti in darovati kvaliteten zvezek.