(PREJELI SMO) Vršič – pod črto (+FOTO)

Piše: Siniša Germovšek, Bovec

Zaključuje se čudna gradnja na Vršiču in prav je, da potegnemo črto in pogledamo kaj je pod njo, postavimo tehtna in logična vprašanja in zahtevamo odgovore.

Odgovorni so slovensko javnost načrtno zavajali s ponavljanjem laži, da se gradbena dela na Vršiču niso zaključila zaradi dolge zime in parkiranja turistov na gradbišču. Dejstvo je, da je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), zaradi rekonstrukcije ceste in ureditve parkirišč, 24.4.2026, izdala dovoljenje za delno zaporo državne ceste s predvidenim enosmernim semaforskim prometom, ki je veljalo od, 4.5.2026 do 18.6.2026, kar je običajna praksa, saj se še na manj prometnih cestah ne izvaja del v glavni turistični sezoni. Zato zima ni imela nobenega vpliva in je cenen izgovor za stanje, ki je bilo slabše kot lansko leto, Mimogrede, letošnja zima je bila takšna, da bi se lahko pričelo z izvajanjem del že meseca marca. Nekajdnevne zimske razmere v začetku maja pa niso zima!

Ključno vprašanje v zadevi je, kdo je ukazal in dovolil, da so lansko jesen uničili uporabna parkirišča na vrhu prelaza in jih spremenili v gradbeno deponijo, čeprav sta nedaleč stran že bili dve gradbeni deponiji in zakaj ni bilo predvideno nadaljevanje gradbenih del takoj, ko bi bili za gradnjo primerni pogoji. Zakaj izvajalec ni upošteval pogojev DRSI o ureditvi gradbišča in kdo in na kakšni podlagi mu je dovolil gradnjo na neurejenem gradbišču, kjer ni bilo jasno ali gre za gradbišče ali za vožnjo skozi gradbišče in ni bila zagotovljena varnost za vse udeležence.

Ali je bilo navedeno dovoljenje DRSI št. 37166-376/2026, preklicano in je bilo izdano novo, po katerem je zadostoval znak »Gradbišče – 800 m« in kdo je odobril gradnjo v glavni sezoni na neurejenem in nevarnem gradbišču?

O skrajno problematičnem stanju na prelazu so obširno poročali mediji, vendar nadzorni organi oziroma inšpekcije niso ukrepale!

Vedno znova smo brali izjavo: “Čeprav je narejeno le napol, se nam vseeno zdi prav, da se sistem vzpostavi. Na ta način se bo promet vendarle umirjal, sistem se bo postopoma uveljavljal in ljudje se ga bodo navadili,” je dejala županja. Smešno in hkrati žalostno zavajanje, saj ni bilo narejeno nič! Bilo je samo gradbišče in še naprej so lagali, da je, 15.6.2026, uveden novi režim, ki je prepovedoval parkiranje na prelazu, čeprav parkirišč sploh ni bilo, ker so bila uničena.

V resnici nikakršen režim ni bil uveden in polomijo zaradi uničenih parkirišč, so reševali z »brezplačnim« avtobusom, ki je pokuril 500.000,00 evrov davkoplačevalskega denarja.

Če so za brezplačnost porabili toliko denarja mora javnost izvedeti koliko je bil strošek celotnega projekta, kdo je naročnik in avtor projekta in kdo in na kakšen način je odobril denar za projekt in brezplačni avtobus?

Zakaj so bile v času gradnje izključene spletne kamere, ki jih je na območju Vršiča veliko in so pomembna informacija za odločitev ali se odpraviš na vožnjo čez prelaz? Odgovora na to vprašanje nisem dobil, grem pa stavit, da bodo po zaključku gradbenih del spet brezhibno delovale.

Konec dobro, vse dobro in pometanje pod preprogo, tokrat ne pride v poštev. Odgovoriti se mora na zastavljena vprašanja in še na mnoga, ki tukaj niso navedena. Nikakor ne smemo pristati na brezobzirno in vzvišeno ravnanje kakršno je bilo v tej zadevi, ki še ni zaključena. Reševanje zgrešenega eksperimenta bo terjalo še veliko denarja in energije, odgovarjal pa ne bo nihče, tako da o odgovornosti nima smisla izgubljati besed in časa.