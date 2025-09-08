(PREJELI SMO) Vabljeni na Družinsko petje v Dobrli vasi na avstrijskem Koroškem

Piše: C. R.

V Kulturnem domu v Dobrli vasi na avstrijskem Koroškem bo v nedeljo, 28. septembra koncert Družinsko petje.

Petje v družini je že od nekdaj izredno pomemben dejavnik pri ohranjanju in posredovanju slovenske kulture, pesmi in jezika. Ljudska pesem je do nedavnega pogosto bila živa v družini, ob delu in raznih običajih skozi leto in ob kuhinjski mizi. Tudi dandanes, v času globalizacije, ne smemo pozabiti domačih viž, zato smo se pri Krščanski kulturni zvezi lani odločili, da po desetih letih premora ponovno obudimo priljubljeno prireditev družinsko petje. Koncerti, ki jih vokalno in instrumentalno oblikujejo družine v najrazličnejših sestavih, potekajo v sodelovanju z domačimi društvi. Po uspešnem koncertu lani v Ločah, bodo družine letos zapele in zaigrale v sodelovanju Slovenskega prosvetnega društva Srce v Kulturnem domu v Dobrli vasi.

V nedeljo, 28. septembra, ob 15.00 bo v kulturnem domu v Dobrli vasi DRUŽINSKO PETJE, koncert, na katerem bodo nastopili skupina Sanje, družina Woschitz, družina Kropiunik, Čemrovi, družina Stern, skupina Drstvenšek (SLO), družina Milena in Franci Paulič, družina Barbi in Lenart Paulič, Simon in Niko Boštjančič. Organizatorji prisrčno vabijo k poslušanju!