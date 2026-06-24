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sreda, 24 junija, 2026
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(PREJELI SMO) Vabilo: Sveta maša za domovino v Mengšu

Prejeli smo

Dan državnosti je priložnost, da se s hvaležnostjo spomnimo naše poti do samostojne Slovenije 🇸🇮 ter ljudi, ki so s pogumom, odločnostjo in ljubeznijo do domovine prispevali k njeni uresničitvi. Spoštujmo našo preteklost, bodimo ponosni na sedanjost in pogumno stopajmo v prihodnost.

Ob tej priložnosti vas vabimo na sv. mašo za domovino, ki bo v četrtek, 25. 6. 2026, ob 19.00 uri, v cerkvi sv. Mihaela v Mengšu.

Po sveti maši bomo, v hladni senci župnijskega vrta, skupno nazdravili slavljenki, naši ljubi domovini Sloveniji.

Urška Tavčar, predsednica OO SDS Mengeš

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