Sedaj Pirc Musarjevo na laž postavil še znani levičarski aktivist?

Piše: Sara Kovač

V Uradu predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar trdijo, da so se z dopusta na Hrvaškem v Slovenijo odpravili (glede na predviden čas potovanja) pravočasno. Se pravi, odšli so ob 16.10, da bi prišli ob 18.30 v Komendo na kriterij Tadeja Pogačarja, kjer je bila Pirc Musarheva pokroviteljica dogodka. Kar je laž ali (milo rečeno) zavajanje. Morali so vedeti, da so med Postojno in Ljubljano veliki zastoji. Na laž je z objavo na omrežju X urad predsednice postavil razvpiti skrajni levičar z vzdevkom Had.

Prometna nesreča, v kateri se je v petek poškodovala predsednica republike Nataša Pirc Musar, dobiva nove razsežnosti. Ključno vprašanje, ki se postavlja po novih informacijah, je: ali je urad predsednice javnosti posredoval napačno časovnico in trdil, da se je predsednica na pot odpravila pravočasno, čeprav okoliščine na cesti kažejo drugače? Zanimivo je, da je dvom v uradno razlago nehote sprožila objava znanega levega aktivista Ronija Kordiša, ki je v času, ko naj bi bilo spremstvo predsednice že na poti proti Komendi, objavil fotografijo prometnega kaosa na poti proti Ljubljani.

Nesreča, v kateri je bila udeležena predsednica republike, je za zdaj še vedno zavita v precejšnjo mero skrivnosti. Policija je sicer sporočila, da je do nesreče po doslej zbranih podatkih prišlo, ker 52-letni voznik vozila Mercedes-Benz V300, v katerem se je nahajala varovana oseba, ni upošteval varnostne razdalje in je trčil v zadnji del vozila Audi. Tega je vozil 34-letni voznik, šlo pa je za vozilo spremstva predsednice. Še vedno pa ostaja neodgovorjeno vprašanje, zakaj se je predsednica na pot odpravila tako pozno.

Policijska uprava Koper je v soboto, 1. avgusta, sporočila: “Včeraj ob 16.57 smo bili obveščeni o prometni nesreči na avtocesti v smeri Ljubljane, v kateri sta bili udeleženi službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva varovane osebe. Po do sedaj zbranih podatkih sta bili v prometni nesreči poškodovani dve osebi, ena oseba je zadobila lažje, druga v vozilu pa hude telesne poškodbe. Obe sta bili z reševalnim vozilom odpeljani v Splošno bolnico Izola.” Policija je zaradi ogleda kraja nesreče in izvajanja nujnih aktivnosti zaprla predor Kastelec, preiskava nesreče pa še vedno poteka. O dogodku je bil obveščen tudi pristojni oddelek Specializiranega državnega tožilstva.

Istega dne je javnost obvestil tudi urad predsednice republike. Sporočili so, da je bila Nataša Pirc Musar poškodovana v nesreči, ko se je odpravljala z dopusta na Hrvaškem na dogodek v Komendi. O časovnici poti in razlogih za nesrečo pa niso navedli dodatnih informacij.

Urad predsednice: “Odpravila se je pravočasno”

Urad predsednice je kasneje po navedbah portala revije Demokracija pojasnil, da naj bi bila pot načrtovana pravočasno. Med drugim so odgovorili: “Predsednica republike se je na službeno pot odpravila pravočasno, skladno z oceno potrebnega potovalnega časa do Komende in upoštevajoč še 20 minut rezervnega časa, in sicer ob 16.10 za predviden prihod na dogodek ob 18.30.” Prav ta navedba pa odpira nova vprašanja.

Če se je predsednica res odpravila ob 16.10, bi moralo spremstvo v predor Kastelec oziroma na območje nesreče prispeti v času, ko je bil promet že močno obremenjen. Nesreča se je zgodila ob 16.57 – manj kot uro po predvidenem odhodu.

Objava Ronija Kordiša, ki razkriva časovnico?

In tukaj nastopi zanimiv preobrat. Znani levi aktivist Roni Kordiš je namreč na družbenem omrežju X ob približno istem času objavil fotografijo prometnega zastoja in zapisal, da je od Postojne proti Ljubljani nastala velika gneča. Objava je bila sicer namenjena kritiki Janševe vlade, vendar je nehote pokazala nekaj drugega – kakšno je bilo dejansko stanje na cestah v času, ko naj bi bilo spremstvo predsednice na poti proti Komendi.

Če je bila cesta že ob 16.07 močno obremenjena, se postavlja vprašanje, ali je bila ocena časa potovanja res realna. Pri takšnih službenih poteh varovanih oseb se namreč pričakuje, da pristojne službe upoštevajo dejanske prometne razmere, ne zgolj teoretičnih časov vožnje. Ob prometnih zastojih, ki jih je bilo mogoče zaznati že pred odhodom, se tako pojavlja vprašanje, ali je bilo mogoče realno pričakovati prihod v Komendo ob 18.30 in ali se je potemtakem nesreča zgodila zaradi prehitre vožnje, da predsednica ne bi zamudila?

Ključno vprašanje: ali je bila časovnica prilagojena dejanskemu stanju?

Urad predsednice vztraja, da je bil odhod pravočasen. Toda fotografija, objavljena v istem časovnem obdobju, odpira dvome, ali so bile prometne razmere pri načrtovanju poti dejansko upoštevane. Če je bil promet že ob 16.07 močno upočasnjen, bi bilo treba odgovoriti na vprašanje, zakaj je bil odhod načrtovan tako pozno in ali je bilo spremstvu zaradi tega potrebno voziti drugače, kot bi sicer.

Prav tako ostaja odprto vprašanje, ali obstajajo posnetki nadzornih kamer iz predora Kastelec, ki bi lahko pokazali dogajanje v trenutkih pred nesrečo, hitrost vozil, način vožnje in morebitno uporabo prednostne vožnje. Javnost ima pravico vedeti, kaj se je zgodilo, saj ne gre za običajno prometno nesrečo, ampak za nesrečo, v kateri je bilo vključeno policijsko spremstvo predsednice republike. Posebej zanimivo pa bo spremljati, ali bodo posnetki nadzornih kamer iz predora Kastelec javno dostopni oziroma ali bodo pristojni pojasnili, kaj se je dejansko dogajalo v ključnih minutah pred trkom.