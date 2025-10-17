e-Demokracija
(PREJELI SMO) V ponedeljek v Ljubljani znova shod proti zastrupljanju vode

Prejeli smoSlovenija
foto: Daniel Novakovič / STA

Piše: Aleš Primc

Vabljeni na jubilejni, 25. shod za zaščito čiste pitne vode pred ljubljanskim Magistratom! V ponedeljek, 20. 10., ob 14.30! Dobrodošli!

Navadni ljudje smo zadnji steber obrambe čiste pitne vode! S shodi, vztrajnostjo in argumentiranostjo že skoraj tri leta uspešno preprečujemo Jankovićevo zastrupitev pitne vode, ki jo vsak dan pije več kot 400.000 ljudi. Hvala vam za to! Moramo vztrajati še naprej! Jankoviću moramo preprečiti, da bi vsak dan preko največjih zbirališč pitne vode spustil 3.000.000 litrov nevarnih kanalizacijskih odplak po ceveh, ki v skladu s standardom lahko puščajo! Nujno je, da še naprej množično ne dovolimo zastrupitve pitne vode. Lepo vabljeni na jubilejni, že 25. shod pred Lj. Magistratom, ki bo ta ponedeljek, 20.10. ob 14.30. Pridite. Povabite naprej!

