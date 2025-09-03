(PREJELI SMO) Ustanova Ivana Cankarja razpisuje dve štipendiji

Piše: Ustanova Ivana Cankarja

Dobrodelna ustanova Ivana Cankarja za štipendiranje (v nadaljevanju: Ustanova Ivana Cankarja) razpisuje dve štipendiji za šolsko/študijsko leto 2025/2026. Za štipendijo lahko zaprosijo dijaki/dijakinje ali študenti/študentke (v nadaljevanju vlagatelji).

Okvirna višina štipendije znaša 140 evrov za dijake oz. 160 evrov za študente.

VLAGATELJ MORA ZA PRIDOBITEV ŠTIPENDIJE IZPOLNJEVATI NASLEDNJE POGOJE :

– ima status rednega dijaka/študenta,

– je državljan Republike Slovenije,

– ima stalno prebivališče v Sloveniji najmanj 2 leti pred oddajo vloge.

OBVEZNA DOKAZILA SO :

– potrdilo o vpisu,

– potrdilo o stalnem prebivališču.

NEOBVEZNE LISTINE, KI JIH VLAGATELJ LAHKO PREDLOŽI (PRIPOROČENO):

– potrdila o doseženem učnem uspehu,

– potrdila o sodelovanju na področju športa, kulture in drugih dejavnosti,

– druge listine, ki izkazujejo vlagateljevo udejstvovanje na različnih področjih.

Poleg navedenih obveznih dokazil mora vlagatelj obvezno priložiti tudi MOTIVACIJSKO PISMO, v katerem opiše razloge za prijavo in druge osebne okoliščine, ki lahko vplivajo na dodelitev štipendije.

Komisija, ki je sestavljena najmanj iz treh članov, bo o dodelitvi štipendije odločila na podlagi preverjanja dokazov o izpolnjevanju pogojev in na podlagi presoje, ki jo bodo omogočale informacije iz neobveznih listin, ki jih bo vlagatelj predložil vlogi in motivacijskemu pismu.

Vse zainteresirane vabimo, da vlogo z vsemi prilogami oddajo najkasneje do 15. 9. 2025 na naslov: USTANOVA IVANA CANKARJA ZA ŠTIPENDIRANJE, TRSTENJAKOVA 8, 1000 LJUBLJANA ali na e-naslov [email protected].

Romana Tomc

Predsednica Ustanove Ivana Cankarja