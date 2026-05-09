Evgen Bavčar: Rešitev za slovenski narod je v vrnitvi k avtoriteti, redu in domovinski zavesti

Evgen Bavčar, filozof in estetik, prejemnik nagrade državljan Evrope in najvišjega francoskega odlikovanja red legije časti

Bavčar z bolečino ugotavlja, da smo Slovenci umirajoč narod, kar se kaže v grozljivi demografski sliki. Kot prispodobo uporabi lik Lepe Vide, ki v nasprotju z grškim Odisejem, ki se vedno želi vrniti k svoji Penelopi, ostaja izgubljena in se ne vrne na svojo Itako. Slovencem po njegovem mnenju manjka te vrste zvestoba lastnim koreninam.

Rešitev za slovenski narod Bavčar vidi v vrnitvi k avtoriteti, redu in domovinski zavesti. Uspeh narodov, kot so Čehi in Poljaki, pripisuje njihovi sposobnosti, da so gospodarstvo ločili od ideologije, medtem ko Slovenija še vedno preveč stavi na ideološke razprave namesto na izkustvo in tradicijo. Slovenija bi se morala za svoj razvoj in napredek bistveno bolj povezati s Slovenci, ki živijo po svetu, saj ti prinašajo dragoceno izkustvo drugih držav in različnih družbenih skupnosti.

Bavčar je o teh vprašanjih pisal tudi Slovenskemu svetovnemu kongresu, kjer je poudaril pomen osebnosti, ki so oblikovale slovensko zavest. Prepričan je, da se samo z ideologijo ne da voditi uspešnega gospodarstva, zato je povezovanje s tistimi, ki imajo izkušnje iz mednarodnega okolja, ključno za uspeh naroda.

Vir: Radio Ognjišče