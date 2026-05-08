Upravno sodišče razveljavilo odločbo ministrstva glede presoje vplivov na okolje za kanal C0

Piše: C. R.

Upravno sodišče je ugodilo tožbi organizacije Alpe Adria Green (AAG) ter odpravilo odločbo ministrstva za okolje, podnebje in energijo, da presoja vplivov na okolje pri gradnji kanala C0 ni potrebna, je za STA potrdil odvetnik Klemen Golob, ki zastopa AAG. Napovedal je tožbo proti ljubljanski občini, s katero bodo zahtevali odstranitev kanala.

Upravno sodišče je po Golobovih pojasnilih odpravilo odločbo ministrstva za okolje, podnebje in energijo, s katero je ministrstvo odpravilo sklep Agencije RS za okolje (Arso) iz leta 2020, da je za vgradnjo povezovalnega kanala C0 z dodajanjem armiranobetonske kinete na območjih Vižmarij in Ježice v Ljubljani treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. Zadevo je v ponovni postopek vrnilo ministrstvu.

“Arsov sklep iz leta 2020 je tako pravno veljaven v celoti,” je pojasnil odvetnik, ki ima na sodiščih zoper izgradnjo kanala C0 odprtih še več ločenih postopkov.

Kot je pojasnil, je upravno sodišče sklenilo, da državna sekretarka na okoljskem ministrstvu Tina Seršen ni imela ustreznega pooblastila za podpis odločbe, s katero je ministrstvo odpravilo Arsov sklep.

Da Seršen ni imela pooblastila za podpis odločbe, je menila tudi preiskovalna komisija DZ v prejšnjem sklicu parlamenta, ki jo je vodila Anja Bah Žibert (SDS). Na zaslišanju pred komisijo je Seršen dejala, da je odločbo podpisala v sklopu nadomeščanja ministra po pooblastilu.

Kot je za STA danes izpostavil Golob, je najbolj sporen projekt v prestolnici zgrajen brez pravnomočnega sklepa o tem, ali je presoja vplivov na okolje potrebna ali ne. Kot je napovedal, bodo s tožbo zoper Mestno občino Ljubljana zdaj zahtevali ničnosti in odstranitev kanala.

Že konec marca je upravno sodišče po poročanju Domovine ugodilo tožbi lastnice zasebnega zemljišča na trasi, ki je tožila državo, ker je ljubljanska upravna enota na njeni parceli na Ježici ustanovila služnostno pravico za graditev kanala C0. Že po tej odločitvi je Golob, ki zastopa lastnico zemljišča, napovedal tožbo za odstranitev cevi.

Na odločitvi upravnega sodišča se je ob robu današnje slovesne seje mestnega sveta na ljubljanskem gradu odzval tudi župan Zoran Janković. Kot je dejal, sodišča spoštuje, obenem pa je izpostavil, da postopkov ni vodila občina, ampak upravna enota.

“Mi imamo pravnomočno gradbeno dovoljenje, nekdo mora povedati, kaj je narobe v postopku. Jaz si ne znam predstavljati, da bi se razveljavila, ampak sodišče je tisto, ki zadnje odloča. Mi bomo dali odgovor in bomo videli,” je dejal.

Po njegovih besedah ima občina vse zgrajeno, glede morebitnih težav pri črpanju evropskih sredstev za projekt pa je povedal zgolj, da je zadeva na sodišču, a da bodo v primeru potrebe pravočasno oddali vlogo za podaljšanje skrajnega roka za zaključek projekta. Mestna občina mora to po sedanjem roku storiti najpozneje do februarja 2027.

Kanal C0 je del velikega komunalnega projekta Čisto Zate oz. Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja. Ta projekt je z davkom vreden 135,6 milijona evrov, odobreno pa je sofinanciranje višini nekaj več kot 81 milijonov evrov. Od tega je sredstev EU skoraj 69 milijonov, državnih sredstev pa nekaj nad 12 milijonov.