Destabilizacija države Nataše Pirc Musar

Piše: Peter Jančič, novinar, urednik, Spletni časopis

Predčasne volitve in s tem politično nestabilnost sproža Nataša Pirc Musar, ker se je že po dveh tednih odločila, da ne more nikogar ponuditi za predsednika vlade, ker po njeni oceni nihče nima večine.

Da nikakor ne more najti predsednika vlade, je bilo nenavadno, ker so hkrati iz strank, ki zadnja leta vladajo, javno trdili, da ima Janez Janša z desnimi strankami že sestavljeno vlado. Celo Robert Golob je sile, ki bi mu odvzele vlado, že razglasil za oblast prevarantov, ki ne bo dolgo vzdržala. Pojutrišnjem se bodo poslanci seznanili s stališčem predsednice, ki bi morala predsednika vlade predlagati v 30 dneh. Torej čez dober teden. Če nihče nima večine za položaj premierja, so posledica predčasne volitve, Robert Golob pa bo v tem primeru še nekaj časa šef vlade. Vsaj kot v. d.

Ni pa nujno, da bo Pirc Musarjevi državo tudi uspelo spraviti do predčasnih volitev. Po seznanitvi, da je po dveh tednih ugotovila, da ne more predlagati Roberta Goloba za predsednika vlade za še en mandat, ker je njegova leva koalicija izgubila volitve, in da ne vidi niti nikogar drugega, se šele prav začenja povolilni spopad, kako smo volivci odločili. In v tem spopadu se lahko razplete v vse smeri, kot je to opisal tudi Janša. SDS lahko sestavi svojo koalicijo in postavi na laž Pirc Musarjevo, ki je zatrdila, da ne obstaja kandidat za šefa vlade, ki bi lahko zbral 46 glasov. Vlado lahko sestavi tudi kdo drug na levi ali desni. Ali pa bodo predčasne volitve.

Če Janša v prihodnjih treh tednih zbere 46 glasov, da bo izvoljen za šefa vlade, in pridobi večino še za ministre, bo politične nestabilnosti konec. Tak razplet bi bil resen udarec za verodostojnost Pirc Musarjeve. Politično prepričanje jo je oslepilo, da je spregledala realnost. Če pa v drugem krogu, ko predsednika vlade lahko predlagajo tudi stranke in poslanske skuine, ne dobimo premierja, bo položaj postal precej kaotičen in v tretjem krogu, ko je za predsednika vlade lahko izvoljen tudi kandidat z navadno večino, se lahko zgodi še vse mogoče.

Da sta oba, Robert Golob in Pirc Musarjeva, ko gre za obveznosti, ki jih imata kot državnika, čez praznike nekoliko izginila in se je v medijih veliko pisalo, da sta na dopustu, je bilo samo deloma res. Ko gre za državni denar, funkcije in službe, ni dopustov. In v prihodnjih treh tednih se bo pokazalo, ali bo Milanu Kučanu, Zoranu Jankoviću, Golobu in Pirc Musarjevi uspelo razbiti nastajajočo desno koalicijo, da bi izsilili predčasne volitve v položaju, ko bi vlado in vse podsisteme še vodil Golob. Ti podsistemi – medijski, obveščevalni in policijski, pravosodni, tudi velika telekomunikacijska in energetska podjetja, ki si jih je Golob štiri leta še dodatno podrejal – so najbolj zaslužni, da nedavnih volitev niso izgubili res dramatično. Ko gre za razvoj države, pa si bomo Golobovo vlado zapomnili po projektih, kot je bila uvedba dolgotrajne oskrbe, ki jo je uzakonila že prejšnja vlada in so jo uspeli v štirih letih z velikansko zamudo zagnati brez informacijske podpore. S papirjem in svinčniki. Le posledica je bila, da nič ni res delovalo. Razen pobiranja velikih količin denarja ljudem. Tudi upokojencem. So se pa uspešno reklamirali po domovih za starejše kot veliki dobrotniki, ki delijo velike dobrote. Ki smo jih vsi plačali. Dobili pa redki.

Janšo in desnico bodo leve stranke in Pirc Musarjeva s pomočjo svojih medijev in drugih podsistemov, če dogovor o prevzemu oblasti v prihodnjih tednih ne bo dosežen, prikazovale kot krivce za nestabilnost. To, kdo bo obveljal za krivca za novo nestabilnost, pa lahko pomembno vpliva na razplet morebitnih predčasnih volitev. Volivci neresne kaznujejo. Tudi Pirc Musarjeva tu ni varna. Prihodnje leto bodo predsedniške volitve in volivci bodo lahko ocenili, ali se je dovolj potrudila, da bi pomagala državi in ne svojemu polu po volitvah.

In ali ni morda s tem, ko je že po dveh tednih obupala in sporočila, da ne bo več iskala predsednika vlade, sama postala vir nestabilnosti po nejasnem rezultatu volitev, ki jih je Golobova koalicija odločno izgubila, Janša pa ni dosegel jasne večine. Si želi predčasne volitve, da bi leve stranke ohranile nadzor nad denarjem, posli in funkcijami?

Predčasnih volitev še nikoli ni bilo takoj po rednih volitvah. A tudi predsednik republike še nikoli ni že po dveh tednih sporočil, da ocenjuje, da nihče nima večine, da bi postal predsednik vlade, in bi se potem skupaj s premierjem, ki opravlja tekoče posle, odpravil na prvomajske počitnice. Vsaj na videz, ker v politiki, ko poteka spopad za biti ali ne biti, ni dopustov.