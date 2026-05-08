(PREJELI SMO) Slovenska karitas in Slovenija ostajata še naprej zvesti pomoči ranljivim v Ukrajini

Piše: Slovenska karitas

Slovenska karitas je na današnji novinarski konferenci predstavila dosedanjo slovensko pomoč, trenutne razmere in potrebe v Ukrajini ob priložnosti podelitve ukrajinskega državnega odlikovanja Jani Lampe, vodji mednarodne pomoči na Slovenski karitas za neutrudno delo za humanitarno pomoč v Ukrajini. Podelil ga ji je veleposlanik g. Petro Beshta iz Veleposlaništva Republike Ukrajine v Sloveniji, ki je predlagatelj odlikovanja.

Dosedanja pomoč Slovenske karitas in Slovenije Ukrajini

Dosedanja skupna pomoč Slovenske karitas Ukrajini je znašala več kot 6,7 milijonov evrov in je dosegla okoli 20.000 ranljivih gospodinjstev in številne posameznike v Ukrajini, še posebej na vzhodu Ukrajine, kjer so razmere najtežje. Sredstva za pomoč so prispevali številni posamezniki, ustanove, več kot 250 podjetij ter Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS s sofinanciranjem projektov v višini 3 milijone evrov preko humanitarnega strateškega partnerstva. Slovenska karitas v Ukrajini pomaga v sodelovanju s Caritas-Spes Ukrajina, ki ima več kot 900 sodelavcev, ki nudijo pomoč preko 54 karitasovih socialnih centrov po celi državi. Caritas-Spes Ukrajina je od začetka vojne pomagala več kot 2 milijonoma ljudem predvsem z denarno pomočjo ranljivim gospodinjstvom, pri obnovi domov in infrastrukture ter z rehabilitacijo in psihosocialno podporo najbolj ranljivim predvsem na vzhodu države, v skupni vrednosti 73 milijonov evrov, katere del je tudi pomoč Slovenske karitas. Potrebe po pomoči v Ukrajini se povečujejo, mednarodne pomoči pa je vse manj. Zato Slovenska karitas nadaljuje z zbiranjem sredstev.

Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas, je o skupni pomoči Ukrajini poudaril: „Poleg finančne pomoči je Slovenska karitas od začetka vojne do danes iz Slovenije v Ukrajino poslala tudi 42 humanitarnih pošiljk materialne pomoči, ki so bile pripeljane v Ukrajino v sodelovanju z Veleposlaništvom Ukrajine v Sloveniji. Slovenska karitas je za pomoč v letu 2026 zbrala tudi 170.000 evrov darov posameznikov in jih večina že posredovala za nujno humanitarno pomoč za evakuirane ter za nakup kurjave in generatorjev. Razmere v Ukrajini seveda ostajajo zelo težke in so vredno najteže do sedaj v tem obdobju in nadaljnjo pomoč potrebuje še vedno 10,8 milijona prebivalcev Ukrajine. Slovenija in Slovenska karitas ostaja zvesta Ukrajini in njenim trpečim prebivalcem. Preko Caritas-Spes Ukrajine želimo še naprej po svojih močeh prinašala upanje ljudem v stiski v Ukrajini.

Fr. Vyacheslav Grynevych, izvršni direktor Caritas-Spes Ukrajina, se je v svojem nagovoru spomnil, kako je bilo ob začetku vojne v Ukrajini, ko v tistih trenutkih niso bile najdragocenejše besede o humanitarni pomoči ampak izrazi žalosti in sočutja, zaradi tega, kar se je zgodilo. »Ko ste nas poklicali, ste rekli: Ostanite močni, niste sami.« je poudaril in nadaljeval: »Tukaj nisem le v svojem imenu, ampak predvsem v imenu več kot 900 sodelavcev Caritas-Spes v Ukrajini, ki podpirajo ljudi v najtežjih vojnih razmerah. »Vesel sem besed zahvale in naše ukrajinske pozornosti z odlikovanjem, kot znaka hvaležnosti ljudi, ki jih podpirate.«

Edvin Skrt, generalni direktor Direktorata za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve RS, je ob tem poudaril: »Od začetka vojne Slovenija izkazuje podporo v Ukrajini tudi s sredstvi za humanitarno pomoč in za pomoč pri obnovi. Slovenska pomoč Ukrajini je znašala od leta 2022 pa do konca lanskega leta nekaj čez 163 milijonov evrov. Sredstva namenjamo preko naših partnerskih organizacij, kjer ima posebno vlogo Slovenska karitas, ki s projekti neposredno pomaga ljudem na terenu. Humanitarne potrebe v Ukrajini ostajajo izjemno velike, medtem ko mednarodna pomoč postopoma upada. Zato je pomembno, da ostanemo solidarni in osredotočeni na pomoč najbolj ranljivim. Slovenija bo tudi v prihodnje podpirala projekte v Ukrajini, ki ljudem vračajo dostojanstvo, varnost in upanje.«

Petro Beshta, ukrajinski veleposlanik v Republiki Sloveniji pa je dejal: »Posebej pomembna je bila naša skupna pobuda s Slovensko karitas za zbiranje sredstev za nakup generatorjev, ki je omogočila oskrbo z električno energijo bolnišnicam, zatočiščem, šolam in tisočem gospodinjstev v obdobjih obsežnih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. To partnerstvo kaže, kako lahko mednarodna solidarnost prinese resnične in takojšnje rezultate za ljudi, katerih življenja je vojna močno prizadela. Ukrajina je še naprej globoko hvaležna za solidarnost, ki so jo izkazali Slovenija, slovenska vlada, Slovenska karitas in druge humanitarne organizacije, prostovoljci ter aktivisti.«

Jana Lampe, vodja mednarodne pomoči pri Slovenski karitas je izpostavila aktualno pomoč Ukrajini in stiske ljudi: »Vsi vemo, da je bila letošnja zima zelo težka v Ukrajini, najtežja doslej za mnoge pri minus 15 stopinjah, brez elektrike in ogrevanja. Zato smo lani več kot 600 družinam na vzhodu Ukrajine zagotovili drva za kurjavo ter generatorje za bolnico in druge socialne ustanove. Še posebej težko je bilo družinam z majhnimi otroki. Zelo se me je dotaknila zgodba družine s petimi otroki, ki jo je obiskala Slovenka in sodelavka Caritas-Spes Ukrajina, Mira Milavec. Sredi mrzle zime je bilo vseh pet otrok le v nogavicah. Na Slovenski karitas smo zato lani družinam z otroki zagotovili tudi zimsko obutev in topla oblačila. Na območjih ob frontni črti mnogi živijo zelo skromno, v preprostih hišah, še posebej starejši, ki niso odšli nikamor. Številne hiše imajo poškodovano streho, okna. Zato smo lani pomagali obnoviti 103 domove in tudi šolo, kjer se ponovno lahko izobražuje več kot 600 mladih. Težko je tudi ljudem, ki se morajo evakuirati iz zelo nevarnih območij in prihajajo v tranzitne centre pogosto brez osnovnih stvari. 110 evakuiranim smo zagotovili sredstva za osnovno preživetje in plačilo najemnine. Zagotovili smo tudi 11.000 toplih za obrokov za razseljene. V letošnjem letu nadaljujemo s pomoč v Ukrajini s podporo pri ogrevanju, z nakupom generatorjev, obnovo domov in infrastrukture, rehabilitacijo invalidnih otrok in s psihosocialnimi tabori za otroke v Ukrajini in Sloveniji. Lani je naša pomoč znašala skoraj 1 milijon evrov, za letos pa nam je zunanje ministrstvo že zagotovilo 750.000 evrov za pomoč Ukrajini.«

Slovenska karitas bo ostala zvesta pomoči z vojno prizadetim ljudem v Ukrajini v obliki nujne pomoči, obnove, rehabilitacije in psihosocialne pomoči. Zato prosi za pomoč in nadaljuje z zbiranjem sredstev. Za pomoč Ukrajini se lahko darujete na TRR:

Slovenska karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana

TRR: SI56 0214 0001 5556 761

Namen: Pomoč Ukrajini

Sklic: SI00 870

BIC banke: LJBASI2X

Koda namena: CHAR

Prispevek v višini 5 EUR ali 10 EUR je mogoče posredovati s SMS sporočilom UKRAJINA5 in UKRAJINA10 na 1919.

Pomagate lahko preko nakazila s QR kodo – TUKAJ.

Državno odlikovanje Ukrajine

Tudi državno odlikovanje Ukrajine, reda za zasluge III stopnje, ki ga je za poklicno in osebno prizadevanje ter neutrudno delo za humanitarno pomoč v Ukrajini danes prejela Jana Lampe, vodja mednarodne pomoči na Slovenski karitas, katerega predlagatelj je bilo Veleposlaništvo Ukrajine v Sloveniji, daje Slovenski karitas še dodatno motivacijo za pomoč Ukrajini.

Petro Beshta, ukrajinski veleposlanik v Republiki Sloveniji je ob izročitvi državnega odlikovanja Ukrajine dejal: »V veliko čast in veselje mi je, da vam lahko izročim to visoko ukrajinsko odlikovanje, ki ga podeljuje predsednik Ukrajine. To odlikovanje je znak in simbol hvaležnosti Ukrajine vsem ljudem, ki pomembno prispevajo k zaščiti človeškega življenja, dostojanstva in svobode. Jana v sodelovanju z ekipo Karitas Ukrajino podpirala že od prvih dni vojne. V okviru ekipe Karitas je izvajala številne humanitarne pobude, ki so prispevale k pomoči najbolj ranljivim ljudem v Ukrajini.«

Jana Lampe, vodja mednarodne pomoči na Slovenski karitas se je ob prejemu odlikovanja zahvalila vsem za sodelovanje in pomoč ter dodala: »To odlikovanje predstavlja štiri leta neprestane pomoči in sodelovanja Slovenske karitas s številnimi organizacijami, posamezniki, podjetji, ustanovami in s Slovensko državo. Za tem odlikovanjem stoji mreža sodelavcev in prostovoljcev Karitas v Sloveniji, na slovenski, v škofijskih in župnijski Karitas. Pomoč so omogočili tudi Ukrajinsko in Poljsko veleposlaništvo v Sloveniji, Zdravniška zbornica Slovenije in zdravniška društva, več kot 250 podjetij, med njimi z največjimi donacijami podjetje Krka in Kluba slovenskih podjetnikov, šole, univerze, kulturne ustanove ter mediji, še posebno tisti s katerimi smo organizirali dogodke zbiranja sredstev. Velika zahvala gre ob tem Ministrstvu za zunanje in Evropske zadeve RS, brez katerega ne Slovenska karitas ne bi mogla toliko pomagati. Vse te pomoči pa ne bi mogli realizirati v Ukrajini, brez neutrudnega dela sodelavcev Caritas-Spes v Ukrajini, ki so vso to pomoč realizirali v Ukrajini. Med njimi gre posebna zahvala in zasluge srčni Slovenki Miri Milavec, ki deluje na Caritas-Spes Ukrajina že od časa pred vojno. Mnogi med tistimi, ki so pomagali, pa bodo vedno ostali nevidni, zato gre velika zahvala danes tudi njim. Danes smo tukaj, ker so številni ljudje v Ukrajini še vedno brez osnovnih potrebščin, zapuščajo domove in so izgubili svoje bližnje. Slovenska karitas karitas bo še naprej ostala blizu najranljivejšim v Ukrajini, tudi ko se vojna konča, pri obnovi domov in vrnitvi v normalno življenje. Iskrena hvala vsem.«

Skupaj bodimo še naprej blizu in v oporo ljudem v Ukrajini, ki so se znašli v tej hudi stiski. Srčna HVALA za vsak dar!