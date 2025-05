(PREJELI SMO) Umetna inteligenca

Piše: Franc Bešter, Zg. Besnica

Nisem strokovnjak zanjo, a kljub temu sem se odločil napisati nekaj besed tudi o tem, kajti ona bo na naša življenja vedno bolj vplivala.

Ta izraz (umetna inteligenca) se mi osebno zdi dokaj neprimeren, iz več razlogov. Res je »umetna« (ne-naravna), ustvarjena od človeka, a izraz »inteligenca« daje vedeti, kakor da ona lahko enakovredno tekmuje s človeško, da jo lahko v vsem primerjamo z njo, da le-to lahko celo visoko preseže. Tu bi rad opozoril na velikanske, nepremostljive razlike.

Inteligenca: proizvod možganov, sive možganske skorje, torej nekega človeškega organa. Pri UI pa gre za stroj, katerega bistveni sestavni del so polprevodniški elementi, ki gradijo čipe, glavna delujoča stvar v tem stroju pa je bliskoviti elektron, krmiljen v električnih poljih. In ta stroj lahko visoko presega človeške možgane predvsem v dvojem: v količini shranjenih podatkov in v hitrosti njihove obdelave. V tem je UI lahko nek podaljšek možganov, jim služi kot močna podpora. A to vlogo opravljajo vsa orodja, ki jih je iznašel človek: sekira in kladivo sta npr. podaljška roke, z njuno pomočjo ona zmore več kot brez tega. Da, UI vidim kot zadnjo fazo v zadnji revoluciji v razvoju orodij (VRO) – ona se je začela z iznajdbo parnega stroja in po mojem se z izumom UI zaključuje. VRO: ona večkrat posnemajo organizme in v določenih pogledih zmorejo mnogo več kot oni. Npr.: letalo posnema let ptice in lahko leti mnogo hitreje, ob tem pa še prevaža težak tovor. A nikoli ne bo zmoglo letati na enak način kot ptica, da ne govorim še o mnogih drugih sposobnostih ptic. Vzrok je v zgradbi: stroj ne bo nikoli tako zgrajen kot organizem. To velja tudi za UI: nikoli ne bo zmogla delovati na enak način kot človeški možgani, nikoli npr. ne bomo pri njej mogli govoriti o »razmišljanju«. Primer tega je npr. tudi Chat GPT: ta izum (UI) tako dobro piše, tvori stavke itd., da v pisanju besedil presega mnoge ljudi (tu se že odpirajo vrata številnim zlorabam!). Zelo dobro oponaša človeško misel, a ne pozabimo, da je VSE tisto, kar nam servira (če ga nekaj vprašamo), izključno delo človeške, se pravi »naravne« inteligence. Zato mislim, je izraz »umetna« inteligenca zgrešen. Chat GPT samo išče in brska po spletu, zelo hitro najde, obdela, selekcionira in razvršča veliko količino podatkov, in v tem je seveda lahko človeku v veliko pomoč.

V tej sposobnosti UI pa se kaže (in je očitna) tudi neka velika nevarnost, ki prihaja od nje: ona bo lahko shranjevala in obdelovala ogromno podatkov o VSAKEM človeku, in s tem lahko postane strašen stroj za nadzor nad ljudmi!