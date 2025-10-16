(PREJELI SMO) Slovenska vojska na 5. sejemsko-promocijski prireditvi V službi domovine v Celju

Piše: S. V.

Med 21. in 24. oktobrom se bodo pripadniki in pripadnice Slovenske vojske (SV) predstavili na sejemsko-promocijski prireditvi V službi domovine v prostorih Celjskega sejma, d.d.

Priprave na predstavitev bodo potekale v petek, 17., in ponedeljek, 20. oktobra, ko bo v okolici Celjskega sejma, d.d., prisotnih več vojaških vozil in opreme, ki pa ne bodo motili pretočnosti prometa.

Med 17. in 24. oktobrom bodo za potrebe predstavitve vojaške dinamike na sejmišču uporabljena manevrska in imitacijska sredstva ter preleti letal in helikopterjev SV. Zaradi hrupa okoliške prebivalce prosimo za razumevanje.

Prireditev je v dogovoru z ravnatelji srednjih šol prvenstveno organizirana za dijake srednjih šol, ki jo bodo obiskali v okviru predmeta Aktivno državljanstvo. Letos s Slovensko vojsko na prireditvi sodeluje 26 srednjih šol z več kot 3500 dijaki.

Uprava za obrambo Celje bo v okviru seznanitve z vpisom v vojaško evidenco vojaške obveznike, ki so letos dopolnili 18 let, povabila na prireditev. Prav tako so na prireditev vabljeni obiskovalci, ki želijo spoznati delček vojaškega vsakdana, vse dni med 9. in 17. uro. Statične in dinamične predstavitve bodo potekale v hali L in ob njej.

SV ima kot kredibilen zaposlovalec veliko možnosti za zaposlitve, in sicer na področjih osebnostnega razvoja, zdravega načina življenja ter dela s sodobno tehniko in oborožitvijo. Pri tem zaposlene povezuje v enoten kolektiv, v katerem je poudarjena skrb za drugega. Na prireditvi bo predstavljenih več kot 30 različnih enot SV in več kot 60 vojaških poklicev.

Vstop na prireditev je prost.