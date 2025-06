(PREJELI SMO) Romanje bolnikov in invalidov na Brezje

Piše: Božo Rustja (TD Ognjišče)

V soboto, 21. junija, bo narodno romanje v slovensko Marijino narodno svetišče, v baziliko Marije Pomagaj na Brezje. Sv. mašo ob 10. uri bo ob somaševanju daroval koprski škof dr. Peter Štumpf.

Potek romanja:

– od 8.30 dalje zbiranje romarjev,

– ob 9.00 uri molitev rožnega venca in petje,

– ob 10.00 slovesna romarska sveta maša, somaševanje vodi dr. Peter Štumpf

– ob 13.00 večernice s petimi litanijami.

Narodno romanje bolnikov, invalidov in starejših na Brezje je eno večjih romanj v Cerkvi v Sloveniji, na katerem se zbere več tisoč ljudi. Romanja se udeležijo tudi mladi, ki pomagajo bolnim in ostarelim romarjem. Tem pomagajo tudi odrasli skavti, prostovoljci Karitas in malteški vitezi. Vsakoletno romanje na Brezje je samo ena od oblik skrbi Katoliške cerkve v Sloveniji za bolnike, invalide in ostarele.

Več TUKAJ.