(PREJELI SMO) Razred za umetnosti SAZU: Javni poziv proti načrtovani prodaji državnega deleža Plečnikovih Križank s prostori Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Mestni občini Ljubljana

V. razred za umetnosti Slovenske akademije znanosti in umetnosti poziva ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Vinka Logaja, da nemudoma zaustavi načrtovano kupčijo z Mestno občino Ljubljana za odkup državnega deleža Plečnikovih Križank s prostori Srednje šole za oblikovanje in fotografijo.

Prodaja bi življenjsko ogrozila 80-letno delovanje Srednje šole za oblikovanje in fotografijo, naslednice Šole za umetno obrt, ki ji je prenovljene Križanke kot idealno okolje za estetsko izobraževanje in vzgajanje nadarjenih srednješolcev s svojim načrtovanjem namenil že akademik prof. Jože Plečnik. Umestil jo je v elitno umetniško okrožje muzejske Turjaške palače, Narodne in univerzitetne knjižnice, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Deželnega dvorca z Univerzo in Slovenske filharmonije. Iz tega edinstvenega Plečnikovega ustvarjalnega učnega okolja je izšla vrsta vrhunskih slovenskih likovnih umetnikov, arhitektov, slikarjev in oblikovalcev, visokošolskih profesorjev, med njimi 33 Prešernovih nagrajencev, danes pa v njej 93 profesorjev izobražuje 838 likovno nadarjenih dijakov, ki jih v tem nenadomestljivem ambientu navdihuje Plečnikov duh.

Ker je umetnost vodilna sila sleherne družbene, državne in planetarne skupnosti in identitetno središče slovenskega naroda in države, ministru polagamo na srce, da se temu temelju slovenstva ne izneveri in škodljivo kupčijo s Plečnikovimi Križankami zaustavi.

V imenu članov V. razreda za umetnosti SAZU

akademik prof. dr. Jožef Muhovič, tajnik razreda