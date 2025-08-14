(PREJELI SMO) Pred nami je Veliki šmaren, praznik upanja

Piše: Krščanski forum SDS

Kristjani 15. avgusta obhajamo enega največjih krščanskih praznikov, Marijino vnebovzetje oziroma Veliki šmaren. Ta praznik je praznik upanja, ki nas opominja, da ima vsak naš trud, vsaka žrtev in vsaka molitev smisel, ki sega onkraj tega sveta.

Izbira tega datuma ni naključna. Marijino vnebovzetje je stoletja globoko zakoreninjeno v slovenskem verskem in kulturnem izročilu. Slovenke in Slovenci so se skozi zgodovino obračali k Mariji kot sopotnici, priprošnjici in varuhinji, še posebej v težkih trenutkih narodne zgodovine. Prav na ta dan se je tradicionalno romalo v Marijina svetišča po vsej Sloveniji, zlasti k božjepotnim cerkvam in kapelicam, kar je utrjevalo skupni občutek pripadnosti, vere in narodne identitete.

Po osamosvojitvi Slovenije je bila odločitev, da 15. avgust postane praznik, dela prost dan, tudi kot simbolno priznanje pomenu krščanskega izročila za slovenski narod. Takratna prva vlada samostojne Slovenije je želela s to potezo ohraniti povezavo med državo, narodom in krščansko dediščino, hkrati pa dati državljanom priložnost za počitek in čas za družino.

Slovenija je narod, ki je skozi stoletja premagoval velike preizkušnje. Naše zgodovine ni bilo mogoče zapisati brez vere, poguma in trdnega občutka odgovornosti do bližnjega in skupnega dobra. Pod Marijinim plaščem se je rodila želja po svobodi, po pravici in narodnem dostojanstvu, ki nas je vodila tudi v najtežjih trenutkih našega naroda.

Kot Krščanski forum SDS, ki deluje zelo aktivno znotraj naše stranke, gradimo svoje delo na trdnih krščanskih vrednotah, spoštovanju človeka, dostojanstvu, dialogu in odgovornosti do skupnosti. Takšne pobude, kot je praznovanje velikega Šmarna, nas spominjajo, da vera in vrednote niso le besede, temveč dejanja. Spodbuja nas, da se v vsakdanjem življenju trudimo za dobro, za poštenost, za spoštovanje drug drugega in za odgovornost do družine, lokalne skupnosti in domovine.

Marijino vnebovzetje je tudi poklon ženi. Bog je Marijo, preprosto ženo in mater, poveličal v nebesih, s tem pa je Cerkev poudarila, kako dragoceno je dostojanstvo vsake ženske in poklicanost, ki jo nosi. Marija je bila ponižna, a pogumna, trdna v veri, kljub preizkušnjam in težkim odločanjem. V tem je zgled vsem nam posameznikom, družinam in skupnostim.

Naj bo ta praznik priložnost, da ohranimo upanje in pogum, da ostajamo zvesti svoji veri in vrednotam ter da kot narod znamo stati za resnico, pravico, mirom in svobodo. Marijin zgled nas uči ponižnosti, a tudi odločnosti, da znamo kot skupnost graditi prostor spoštovanja, dialoga in solidarnosti.

Drage Slovenke in Slovenci, naj bo ta Šmaren praznik upanja, poguma in skupnih vrednot. Naj nas spomni, da vera, domovina in ljubezen do bližnjega dajejo moči, da skupaj gradimo boljšo prihodnost.

Bog blagoslovi vas, vaše družine in naš slovenski narod.