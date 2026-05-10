V novi Demokraciji preberite: Jana Gržinič: »Volivke in volivci pričakujejo spremembe«

Piše: Petra Janša

Poslanka SDS Jana Gržinič je v prvem obsežnejšem intervjuju po volitvah odločno predstavila prioritete svoje stranke. Kot izkušena gospodarstvenica in nekdanja direktorica Zavoda za turizem Pivka poudarja potrebo po vitkejši državi, korenitih reformah in uravnoteženem razvoju vseh slovenskih regij, zlasti Notranjske. V pogovoru kritično ocenjuje zapuščino prejšnje vlade, opozarja na finančno stanje in poziva k jasnemu prelomu s politiko preteklega mandata.

DEMOKRACIJA: Gospa Gržinič, prejšnji teden je v DZ potekala burna razprava o predlogu SDS za zmanjšanje števila ministrstev z 19 na 14. Kako komentirate izid glasovanja in dejstvo, da nekateri politiki še vedno krčevito branijo birokratski aparat, namesto da bi podprli učinkovito in vitko državo?

Jana Gržinič: Izid glasovanja je bil seveda pričakovan. 49 poslancev je glasovalo za zmanjšanje števila ministrstev, za vitkejšo vlado. Prav v mandatu odhajajoče vlade se je pokazalo, da večje število ministrstev ne pomeni večje učinkovitosti, prej nasprotno. Predstavniki odhajajoče vlade so to ugotovili tudi sami, Robert Golob je celo med kampanjo priznaval, da je bilo večanje števila ministrstev napaka. Lahko pa v zadnjem času spremljamo množične objave razpisov za delovna mesta za nedoločen čas, že v času te vlade se je število zaposlenih v državni upravi povečalo – očitno hočejo še pred koncem mandata urediti službe najbolj zaslužnim. Ustanovljena nova ministrstva niso dala rezultatov; kot glavni dosežek ministra Maljevca so v Levici predstavljali uvedbo dolgotrajne oskrbe, ki na terenu (razen takojšnjega učinka pobiranja novega prispevka in zmanjšanja plačevanja položnic nekaterim v domovih) ni prinesla še nobenega izboljšanja. Ministrica za kmetijstvo je kot enega od dosežkov mandata navedla, da je zdržala dve leti. In še več bi lahko naštevala. Absolutno podpiram tudi idejo, da se nekatere resorje porazdeli po Sloveniji.

SDS je na volitvah potrdila položaj vodilne politične sile v državi. Kaj po vašem mnenju volivci v tem trenutku od vas najbolj pričakujejo – zgolj stabilizacijo razmer ali odločen in korenit prelom s politiko prejšnjega mandata?

Očitno se stranke odhajajoče koalicije ne zavedajo, da so izgubile volitve. Stranke na desni sredini so dosegle najboljši rezultat v zgodovini Slovenije. Rekordno število mandatov in glasov. To je jasen znak, ob visoki udeležbi, da so bili ljudje siti trenutne politike in so volili za spremembe. Zanimivo je, kako se trudijo na levi prikazati rezultat drugače. Volivke in volivci pričakujejo spremembe. Veliko smo hodili po terenu in se pogovarjali z ljudmi. Zlasti v gospodarstvu so razumeli, da je ta vlada zavirala razvoj. Kljub dragemu kupovanju volivcev smo Slovenci ugotovili, da nam v denarnicah ostaja manj in da so se življenjski stroški povečali. In vse to še pred zadnjim dogajanjem v Iranu in okolici. Prav tako je postajalo jasno, da imamo pri nas ne glede na visoko zaposlenost zelo visoke socialne transferje. Državljani razumejo, da gre za nerazumno visoko podporo tistim, ki ne delajo in posledično tudi ne prispevajo v skupno blagajno. Trenutno število zaposlenih v javni upravi presega število zaposlenih v privatnem sektorju, nismo pa zaradi tega dobili nič boljšega servisa. Ljudje vidijo podaljševanje čakalnih vrst v zdravstvu in odhajanje najboljšega kadra. Pa tudi še vedno izredno dolge birokratske postopke, slabo črpanje evropskih sredstev, pomanjkanje izvedenih projektov, preplačila tistih, ki so bili opravljeni ali so v teku. Jasno je treba povedati, da je finančno stanje slabo. Vlada v odhajanju za seboj pušča finančno pogorišče, ki ga bo treba obnavljati. Prav to bo glavni izziv nove vlade.

Predsednica republike Nataša Pirc Musar v prvem krogu ni hotela predlagati mandatarja. Ali menite, da je odločitev predsednice ustavna previdnost ali pa zavestno podaljševanje negotovosti, ki stranki SDS otežuje pot do sestave vlade?

Predsednica države Nataša Pirc Musar je po volitvah pozivala k oblikovanju stabilne vlade in k spoštovanju volje volivcev. Gotovo je bila že od začetka naklonjena novi levosredinski vladi Roberta Goloba, ki jo je premier tudi sam zelo prepričljivo napovedoval po objavljenih rezultatih. Obljubljal je varen pristan, v katerega bo pripeljal koalicijske pogovore. Po prvih pogovorih z vodji strank je predsednica opozarjala predvsem na spoštovanje pravne države in neodvisnih institucij. Z zmanjševanjem možnosti za Golobovo vlado je spreminjala tudi retoriko, dejala je, da si ne želi vlade, ki bi jo sestavljal nekdo, ki je povezan z vplivi tujih akterjev.

