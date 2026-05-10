Vrhnika in Ljubljana v znamenju 150-letnice rojstva Ivana Cankarja

Piše: STA, C. R.

Na današnji dan pred 150 leti se je na Vrhniki rodil pisatelj, esejist, dramatik in pesnik, eden od štirih predstavnikov slovenske moderne Ivan Cankar. V njegovem rojstnem kraju in v Ljubljani so v spomin nanj pripravili več dogodkov.

V Cankarjevem domu v Ljubljani si bo mogoče ves dan brezplačno ogledati razstavo Čivki iz preteklosti. Pripravili so tudi dva vodena ogleda orgel v Gallusovi dvorani ter pogovorni večer o Cankarjevem delu z naslovom Cankar – Zapisano v družbo.

Na Rožnik, kjer je Ivan Cankar živel med letoma 1910 in 1917, na kar spominja Cankarjeva spominska soba, danes vabi praznovanje z naslovom Cankarjeva družbena kritika.

Pestro na Vrhniki

V Cankarjevi spominski hiši na Vrhniki pa bo danes dan odprtih vrat. Pripravili so tudi brezplačno vodenje po poteh Cankarjeve mladosti na Vrhniki ter spominsko slovesnost. Današnje dogajanje na Vrhniki se bo končalo v tamkajšnjem Cankarjevem domu s premiero postperformansa Fuga za narod v režiji Bojana Jablanovca.

Cankar je v slovenski literarni zgodovini našel mesto kot največji slovenski pisatelj in dramatik, pisal pa je tudi pesmi in kritike ter se ukvarjal s politiko. Je tudi prvi poklicni slovenski pisatelj.

Prvo in edino pesniško zbirko Erotika je izdal leta 1899, z njo pa je v slovensko poezijo prinesel več čutnosti, osebne izpovedi in dekadentnega razpoloženja, kar je v katoliških krogih sprožilo buren odziv, ki se je končal s sežigom odkupljenih 700 knjižnih izvodov. V času kasnejšega večletnega bivanja na Dunaju se je nato posvetil prozi, predvsem črticam. Skupno je izdal devet zbirk črtic, ena najbolj znanih je zbirka Moje življenje. Poleg črtic je pisal še povesti, novele, romane in dramska dela.

Med obsežnejšimi deli so najbolj znani roman Martin Kačur, povest Hlapec Jernej in njegova pravica ter roman Na klancu. V dramskih delih je pogosto opozarjal na politične razmere tedanjega časa, kot na primer v satiričnih komedijah Pohujšanje v dolini Šentflorjanski in Za narodov blagor ter politični satiri Hlapci.

Knjižne novosti

Cankarjeva založba je obletnico obeležila s tremi knjižnimi novostmi: marca je izšla monografija Alojzije Zupan Sosič Uporno upanje v prihodnost, Ivan Cankar: Romanopisec in mislec, v tem mesecu pa so se mu poklonili z novo izdajo vseh njegovih romanov, zbranih v treh knjigah, in pesniško zbirko Erotika.

Urednik Sašo Puljarević je odločitev za integralno izdajo romanov pojasnil z besedami, da so kot založba, ki nosi ime po Cankarju, želeli obeležiti obletnico njegovega rojstva s posebno knjižno izdajo. Prav za izdajo romanov pa so se odločili, ko so ugotovili, da nekaterih romanov v knjigarnah že dolgo ni mogoče kupiti. Ob tem je Puljarević dodal, da Cankar tudi današnjega bralca nagovarja z bivanjskimi vprašanji, ki se prepletajo s kritičnim premislekom o družbenih neenakostih in spolni diskriminaciji.

Ivan Cankar se je rodil 10. maja 1876 na Vrhniki. Po koncu osnovne šole je leta 1888 odšel na šolanje v Ljubljano. Po maturi leta 1896 je najprej odšel na Dunaj, kjer je študiral, živel in pisal več kot 11 let, ter se nato preselil v Ljubljano, kjer je po daljši bolezni umrl 11. decembra 1918. Star je bil 42 let.