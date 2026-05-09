Dan Evrope: Mineva 76 let od Schumanove deklaracije, s katero so bili postavljeni temelji Evropske unije

Piše: C. Š. (Nova24TV.si)

Danes, na 9. maj, Evropa praznuje Dan Evrope, evropski praznik, ki spominja na Schumanovo deklaracijo iz leta 1950. Takratni francoski zunanji minister Robert Schuman je s predlogom o združitvi premogovne in jeklarske industrije med Francijo in Nemčijo položil temelje današnje Evropske unije. Letos mineva natanko 76 let od tega zgodovinskega trenutka, ki je Evropo po drugi svetovni vojni popeljal na pot trajnega miru, sodelovanja in spoštovanja različnosti.

V Sloveniji in po vsej Uniji je letošnji Dan Evrope posvečen športu kot nosilcu evropskih vrednot – solidarnosti, inkluzivnosti in povezovanju ljudi. Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Olimpijski komite Slovenije ter Zveza za šport invalidov Slovenije – Slovenski paralimpijski komite so pripravili bogat program športnih in parašportnih dogodkov med 8. in 10. majem.

V Ljubljani potekata Tek trojk in Pohod koli Ljubljane, po vsej državi pa številne lokalne prireditve, ki skozi gibanje poudarjajo enotnost in evropske vrednote. Podobni dogodki z odprtimi vrati institucij EU, kulturnimi prireditvami in družinskimi aktivnostmi potekajo tudi v Bruslju, Strasbourgu in drugih evropskih prestolnicah.

Schumanova deklaracija je bila za unijo suverenih držav

Schumanova deklaracija je pred 76 leti predstavljala vizijo Evrope kot unije suverenih držav, ki skupaj gradijo mir. Ta cilj je danes, v času novih izzivov – od varnostnih groženj do gospodarskih pritiskov in migracijskih tokov – enako ali celo bolj aktualen kot takrat. Predsednik SDS Janez Janša je ob dnevu Evrope na družbenem omrežju X objavil naslednjo izjavo:

“Mineva 76 let od Schumanove deklaracije, s katero so bili postavljeni temelji današnje Evropske unije. Ta zgodovinski projekt je povezal evropske narode v Unijo suverenih držav v želji po trajnem miru na evropski celini. Ta plemeniti cilj moramo imeti stalno pred očmi. Je enako ali celo še bolj pomemben kot leta 1950.”

Janševa izjava poudarja temeljno poslanstvo EU kot projekta miru med suverenimi narodi – sporočilo, ki odmeva v času, ko se Evropa sooča z vprašanji o prihodnosti svojega modela sodelovanja. Medtem ko uradni prazniki po vsej celini slavijo dosežke in vrednote Unije, politični glasovi, kot je Janšev, opominjajo, da mora ostati osrednji cilj – trajni mir – vodilo vseh odločitev v Bruslju in nacionalnih prestolnicah.