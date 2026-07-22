(PREJELI SMO) Počitnice, ki otrokom odpirajo svet

Piše: Slovenska karitas

Karitas bo v letu 2026 v programe letovanj, taborov in počitniških dejavnosti vključila predvidoma 1.480 otrok in mladostnikov.

Tudi letos Karitas posebno pozornost namenja otrokom, mladostnikom, družinam in starejšim, ki si zaradi materialnih, zdravstvenih ali drugih življenjskih stisk počitnic ne morejo privoščiti. V letu 2026 bo po vsej Sloveniji izvedla 18 različnih programskih sklopov, v katere bo predvidoma vključenih 1.480 otrok in mladostnikov. Letovanj za družine se bo predvidoma udeležilo približno toliko staršev kot lani, ko jih je bilo 180, programov za starejše pa okoli 190 udeležencev.

Programi bodo potekali od pomladi do jeseni na slovenski obali, v Soči, na Rakitni, v Strunjanu, Starem trgu ob Kolpi, Celju, Mariboru, Ankaranu ter na drugih lokacijah po Sloveniji.

Letovanja in tabori niso namenjeni le počitku. Otrokom omogočajo varno okolje, nova prijateljstva, gibanje v naravi, ustvarjanje in pridobivanje novih izkušenj. Obenem krepijo njihovo samopodobo, socialne veščine, samostojnost in skrb za duševno ter telesno zdravje.

Za mnoge otroke prvi pravi počitniški dnevi

Največji program ostajajo Počitnice Biserov, v okviru katerih bo v petih poletnih terminih v Portorožu letovalo 200 otrok in mladostnikov iz socialno ogroženih družin. Mnogi bodo prav tam prvič dlje časa preživeli ob morju, se učili plavati in doživeli brezskrbne počitniške dni.

Pomemben del programov bo potekal v Domu Karitas v Soči. Letovanj se bodo udeležili otroci iz programa Popoldan na cesti, otroci iz socialno šibkih družin, vključeni v program Posvojitev na razdaljo, mladostniki ter osebe s posebnimi potrebami. Programi bodo poudarjali življenje in gibanje v naravi, zdravo prehrano, kakovostno preživljanje prostega časa brez pretirane uporabe telefonov, preprečevanje medvrstniškega nasilja in odvisnosti ter skrb za duševno zdravje. Otroci bodo sodelovali v športnih, preventivnih, pogovornih in ustvarjalnih delavnicah ter pridobivali nove socialne izkušnje.

V okviru Erasmus+ projekta YES project, v katerem sodelujejo tudi druge evropske organizacije Karitas in mladinska platforma YES Forum, Karitas posebno pozornost namenja tudi odgovorni rabi digitalnih naprav in krepitvi pristnih medosebnih odnosov. Otroci na letovanjih preživijo dneve brez telefonov oziroma z zelo omejenim časom njihove uporabe, zato se lažje vključujejo v skupinske dejavnosti, pogovor, igro in gibanje v naravi. Tako se učijo sodelovanja, poslušanja in reševanja nesoglasij ter gradijo prijateljstva, ki temeljijo na neposrednem stiku, zaupanju in skupnih doživetjih.

Na letovanjih Karitas sodelujejo otroci, ki se pogosto srečujejo z več stiskami hkrati: revščino, boleznijo ali smrtjo staršev, ločitvami, nasiljem, zasvojenostmi v družini, učnimi težavami, rejništvom ali duševnimi težavami bližnjih. Ker jih škofijske in župnijske Karitas spremljajo tudi med letom, počitniški programi predstavljajo del dolgoročnejše in posameznemu otroku prilagojene podpore.

Razširjeni programi na Rakitni in po vsej Sloveniji

V koči youngCaritas na Rakitni bo v petih poletnih terminih na taboru »Kuhajmo skupaj« letovalo 75 otrok. Dodatni jesenski tabor bo namenjen mladostnikom z manj priložnostmi, vključenim v program Mentor+. Na Rakitni bodo letovale tudi ukrajinske družine z otroki, ki živijo v različnih socialnih stiskah.

Programi za otroke bodo potekali tudi v Starem trgu ob Kolpi, Novem mestu, Celju, Libojah, Vrbju, Mariboru, na območju Podravja in Koroške ter v Ankaranu. Vključevali bodo počitniška varstva, tabore, izlete, športne dejavnosti, kuhanje, ustvarjanje in delavnice za krepitev odnosov ter zdravega načina življenja.

Karitas tudi med šolskim letom izvaja programa Popoldan na cesti na Primorskem ter Učna pomoč in družabništvo v Mladinskem centru youngCaritas v Ljubljani. Otrokom, mladostnikom in mladim poleg učne pomoči ponujata varno okolje za druženje, ustvarjanje, športne dejavnosti in razvijanje socialnih veščin.

Mladi prostovoljci ustvarjajo varno in spodbudno okolje

Izvedba tako obsežnih programov je mogoča zaradi strokovnih delavcev ter več kot 250 mladih prostovoljcev in animatorjev. Ti se na svoje delo pripravljajo z izobraževanji, med letovanji pa skrbijo za varnost, dobro počutje in vključevanje vseh udeležencev. Posebna vrednost programov Karitas je, da se nekdanji udeleženci pozneje v ključijo kot prostovoljci in animatorji. Izkušnjo sprejetosti, podpore in pripadnosti tako prenašajo na nove generacije otrok.

»Za mnoge otroke so počitnice in tabori priložnost, ki jim odpira nove svetove v odnosih, prijateljstvih, izkušnjah in v samopodobi.« poudarja Peter Tomažič, generalni tajnik Slovenske karitas.

Karitas se zahvaljuje vsem prostovoljcem, darovalcem in podpornikom, ki omogočajo izvedbo programov, posebej Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij ter Ustanovi Radia 1 – Fundaciji Preprosto blizu.

Predstavnike medijev vabimo, da letovanja obiščejo ter se srečajo z udeleženci, prostovoljci in strokovnimi sodelavci. Obisk je mogoč po predhodnem dogovoru.