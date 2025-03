(PREJELI SMO) Pobuda za pokop umorjenih na Goriškem in vabilo

Piše: Civilna iniciativa

Civilna iniciativa za pokop umorjenih na Goriškem predlaga pristojnim oblastem Republike Slovenije in oblastem na Goriškem, da v tem letu, ko sta Nova Gorica in Gorica evropska prestolnica kulture 2025, sprejmejo sklep o dostojnem pokopu žrtev, ki so bile zaradi ideološkega obračunavanja umorjene po drugi svetovni vojni, v maju in juniju 1945. Te žrtve, ki jih je več sto, po osemdesetih letih še vedno ležijo v breznih Trnovskega gozda in drugod po Goriškem.

Predlagamo:

Pogovor pristojnih državnih in občinskih oblasti, Komisije Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobiščin drugih institucij o izvedbi predloga.

Načrtovanje in gradnja grobnice oziroma kostnice, kamor bi postopoma pokopavali žrtve, ki so sedaj v kraških breznih. Ta grobnica bi morda lahko bila ob vznožju Skalnice ali v bližini svetogorske bazilike.

Vključitev strokovnjakov (odkrivanje prikritih vojnih grobišč, izkop, identifikacija, sistematičen popis znanih žrtev…).

Trezno presojanje zgodovinskih in moralnih dejstev je potrebno, a sodi na drugo raven, ki naj bo od samega civilizacijskega dejanja pokopa mrtvih ločena. To dejanje je potrebno izvršiti brez ideoloških razprav o krivdi oziroma nedolžnosti umorjenih.

Skupna komemoracija.

Menimo, da je pokop teh nasilno umorjenih temelj za medsebojno spoštovanje, spravo, mir, za gospodarsko, kulturno in duhovno blagostanje na Goriškem. Zavedamo se, da bo za uresničitev te pobude potrebnih več let, morda celo desetletij. Predlagamo pa, da do sprejetja te odločitve pride letos, v letu evropske prestolnice kulture, kar bi temu nazivu dalo dodatno težo, žlahtnost in plemenitost. Kultura oziroma nekulturnost se prvenstveno kaže v naših medčloveških odnosih; tudi v odnosu do pokopa mrtvih.

Pogum za ta predlog nam dajejo tudi opredelitve in zavzemanje za mir in spravo med pripadniki narodov na Goriškem, ki so jih izrazili bivši predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, sedanja predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar in predsednik Republike Italije Sergio Mattarella. Upamo, da bo predlog podprla najširša javnost in vse politične stranke. S tem dejanjem bomo tudi mladim rodovom dali zgled za spoštovanje človeškega dostojanstva.

VABILO INVITO

na konferenco za trajni MIR med narodoma in pokop mrtvih /

a un convegno per la PACE permanente tra le due nazioni e per la sepoltura dei morti

april 2025 , 2 aprile 2025 ,

ob 8.30 uri alle ore 8:30

v prostorih mestne občine Nova Gorica nella sala del comune di Nova Gorica

Velika sejna dvorana v pritličju sala maggiore riunioni al piano terra

Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica Piazza E. Kardelja 1, 5000 Nova Gorica

PROGRAM: IL PROGRAMMA:

8.30 Registracija Registrazione 8.45 Pozdravni nagovori Parole di saluto 9.00 – 10.20 Italijanski zgodovinarji o totalitarizmih: · 9.00 – 9.20 Raoul Pupo: preganjanje narodnih manjšin med obema vojnama: splošni pregled. · 9.20- 9.40 Ivan Portelli: Katoliška cerkev in režim v Gorici v času škofovanja msgr. Francesco Borgia Sedej. · 9.40 – 10.00 Ferruccio Tassin: Eno šolsko leto : v šolo rasizma v Gorici s črno srajco” · 10.00 – 10.20 Marco Plesnicar: trideseta leta 20-ega stoletja v dokumentaciji Državnega arhiva v Gorici Gli storici italiani sul totalitarismi: · 9.00 – 9.20 Raoul Pupo: La persecuzione delle minoranze nazionali tra le due guerre mondiali: inquadramento generale. · 9.20- 9.40 Ivan Portelli: Chiesa cattolica e regime a Gorizia durante l’episcopato di mons. Francesco Borgia Sedej. · 9.40 – 10.00 Ferruccio Tassin “Un anno scolastico: a scuola di razzismo nella Gorizia in camicia nera. · 10.00 – 10.20 Marco Plesnicar: Anni 30 nei documenti dell’archivio di stato di Gorizia 10.20-10.30 Odmor za kavo Pausa caffe 10.30 – 12.10 Slovenski zgodovinarji o totalitarizmih · 10.30 – 10.50 Mitja Ferenc: Pravica do spomina in pokopa. Prikrita grobišča od »spravne slovesnosti« v Kočevskem Rogu do Macesnove gorice · 10.50 – 11.10 Renato Podbersič: Znana in neznana grobišča na Goriškem · 11.10 – 11.30 Jože Možina: zamolčani zločini · 11.30 – 11.50 Jože Dežman: vojni grobovi in grobišča · 11.50 – 12.10 Gregor Pobežin: Svetost življenja-svetost smrti: dialog s preteklostjo Storici sloveni dai totalitarismi: · 10.30 – 10.50 Mitja Ferenc: Il diritto alla memoria e alla sepoltura. Luoghi di sepoltura nascosti, dalla “cerimonia di riconciliazione” a Kočevski Rog fino a Macesnova gorica · 10.50 – 11.10 Renato Podbersič: Sepolture note e sconosciute nel Goriziano · 11.10 – 11.30 Jože Možina: crimini occultati. · 11.30 – 11.50 Jože Dežman: tombe di guerra e sepolture. · 11.50 – 12.10 Gregor Pobežin: Sacralità della vita-sacralità della morte: dialogo con il passato 12.10-12.40 Vprašanja in odgovori Domande e risposte 12.40-13.10 Razprava in Zaključek Discussione e conclusione

Konferenca bo potekala v slovenskem in italijanskem jeziku. Zagotovljeno bo simultano prevajanje. / La conferenza si terrà in sloveno e italiano. Sarà prevista la traduzione simultanea.

Za civilno iniciativo:

Anton Harej, podžupan Mestne občine Nova Gorica

Bogdan Vidmar, škofov vikar za EPK 2025