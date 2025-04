(PREJELI SMO) Pismo podpore

Piše: Nova socialdemokracija

Spoštovani predsednik SDS g. Janez Janša,

predsednik Sveta SDS g. Zvonko Černač,

podpredsednica ga. Jelka Godec

podpredsednik g. Aleš Hojs

podpredsednica ga. Romana Tomc

vodja poslanske skupine g. Danijel Krivec

V imenu IO Nove socialdemokracije – NS ( bivši krščanski socialisti) in predsednika Andreja Magajne izrekamo zadovoljstvo, da je bila zavržena tožba zoper g. Janeza Janšo na sodišču v Celju.

Ne samo »zavrženo« v pravnem pomenu besede, dejansko »moralno zavržen proces« kot tak.

Da ne omenjamo vseh razlogov, že zaradi tega, ker v predmetni zadevi ni šlo za oškodovanje javnih financ, oziroma, bil ogrožen javni interes.

Znak solidarnosti izrekamo tudi zato, saj je bil naš predsednik tudi žrtev preiskovalnega / pravosodnega konstrukta v aferi »računalniki.

Pravzaprav se je zadeva, ki se je začela 3. novembra 2010 s hišno preiskavo in zasegom računalnikov, zaključena iz podobnih razlogov. Končala zato, ker je postalo evidentno, da javnost ni nasedla preiskovalnemu konstruktu.

Problematična ni bila le sama policijska preiskava , ki je bila polna nepravilnosti, ampak tudi potrjena tožilčeva obtožnica s strani sodnega senata. Madež je torej padel tudi na samo pravosodje, saj bi se zadeva moral zaključiti že kmalu po začetku.

Namreč, že ob sami obtožnici se je vedelo, da tožilec nima niti originalnega dokaznega gradiva in tudi to, so bile že takrat »pogrešane« tudi vse forenzične kopije diskov. Že takrat se je tudi vedelo, da neki izpiski iz forenzičnih kopij – s katerimi naj bi edino razpolagali – niso imeli dokazne vrednosti.

»Izguba« računalnikov in kasneje tudi forenzične kopje diskov – torej samega dokaznega materiala – se je namreč dogodila, ko smo – tako obdolženec g. Magajna, kot stranka (kateri je bila tudi zasežena in nikoli vrnjena vsa njena digitalna dokumentacija) zahtevali forenzični pregled zaseženega gradiva . Ob tem, ko nihče ni bil vabljen na odpiranje in pregled diskov, se je porodil sum, da so v zaseženo dokumentacijo posegali; in da so morda pregledovali tudi tekstovni strankin material – našo konverzacijo z drugimi političnimi subjekti.

Namreč, že ob ločenih mnenjih g . Magajne in izstopom iz poslanske skupine SD (jeseni 2010), se je govorilo, da je bil k njim napoten od drugod, s strani Janeza Janše. Že v tem obdobju se je po kuloarjih širil konstrukt, da imajo v klubu »Janševega krta«.

Samo »iskanje slik« je imelo morda le sekundaren pomen, ne glede na sam izid postopka na sodišču, v katerega tudi protagonisti preiskave, verjetno tudi sami niso verjeli. Oziroma bilo v funkciji diskretizacije predsednika stranke.

Ker pa očito javno mnenje ni nasedlo tej preiskovalni / sodni farsi, se tudi tožilec – po tem, ko se je zadeva vlekla več let in so morda računali, da bo obdolženec le pristal na minimalno pogojno kazen – ni več pritožil.

Upajmo, da bo to tudi v zadevi Trenta !

Za stranko NS: predsednica Sveta stranke Jožica Belak