(PREJELI SMO) Pijanci, drogiranci, lažnivci in mrhovinarji nimajo pravice voditi države! Prav tako ne: fašisti, nacisti, komunisti in golobisti – vsi isti !

Piše: Vili Kovačič

Glede na vedno bolj zmedeno slovensko, po Kučanovi meri ustrojeno tranzicijo, z uničujočim učinkom za razvoj in napredek naroda in državo, predlagam nekatere nujne sanacijske ukrepe, ki so bili pred mandatom te vlade nepredstavljivi, a so danes postali nujni !

Za poslance D Z in EU parlamenta zahtevamo vsakodnevni vzorčni test na delovnem mestu: test na droge in alkotest. Za predsednika vlade Roberta Goloba pa za odgovore na vprašanja poslancev v DZ predlagamo obvezno uporabo poligrafa, detektorja laži, skupaj z »Zokijem«, Zoranom Jankovićem. Zokija bi Beograjčani že zdavnaj izgnali v Philadelfijo, kamor je nekoč Slovence pošiljal Miloševićev pribočnik Mihajlo Kertes! Kajti on se javno hvali, da spoštuje sodišča ker, kot pravi – »dokler sem jaz glavni proti Janezu Janši, se mi ne more nič zgoditi«. Za tako nebulozno samohvalo bi ga sicer bolj bojeviti Srbi že zdavnaj poslali v nepovrat. Slovenci pa zgolj nemočno protestiramo in gledamo kako nam uničuje pitno vodo in kulturno dediščino ! Če o sistematično preplačanih investicijah in prepovedi diskutiranja o kanalu C0 ter korupciji in ustrahovanju na mestnem svetu po nalogu župana posebej ne govorimo.

Zakaj to pišem ? Dovolj je bilo ovinkarjenja in stranpoti , zdaj moramo obrniti smer, drugače smo obsojeni na izginotje. Med prvimi ukrepi nove vlade naj bo, poleg že opisanega, izvedba popisa prebivalstva ter ustanovitev – obnovitev Demografskega sklada, kot tudi glede na razvoj dogodkov – ponovna uvedba avtocestne policije in ter seveda dolgotrajne oskrbe o kateri Golob odkrito laže in celo zatrjuje, da gre za njegov epohalni civilizacijski dosežek . Čeprav je resnica, da je oboje, NORA vlada Roberta Goloba in njegove konkubine – ne vzpostavila, ampak ukinila. Še hujše je vprašanje migracij, kajti njen cilj ni zmanjšanje migracij, ampak VELIKA ZAMENJAVA – zreduciranje slovenskega volilnega telesa na manjšino. O čemer se je Golob javno izrazil, da je namreč rešitev ilegalnih migracij v tem, da jih legaliziramo, torej da Slovenci v lastni državi postanemo manjšina. Zato se moramo Slovenci najprej ponovno prešteti. Skratka nujen je nov popis prebivalstva ! In seveda upor proti zakonu o »človekoljubnem samomoru« – evtanaziji. Evtanazija namreč ne bo koristila človeku, ampak mrhovinarjem, čakajočim na to, da se z njihovim soglasjem znebijo svojih bližnjih.

Slovenci kremeniti prehlajeni predmet zgodovine je zapisal Tomaž Šalamun v pesmi Duma 1964. In dobil za to 10 dni zapora – danes pa je norčevanje iz samih sebe postalo nacionalni šport. Idejo za zmerjanje ljudi s fašiti pa je na dražgoški proslavi pred leti aktiviral slovenski don Corleone – Milan Kučan, kar je odlično dokumentiral novinar in zgodovinar dr. Jože Možina v oddaji Utrip na RTVSLO. Sicer pa fašizem kot psovka , izvira že od Stalina.

Zgodovine ni mogoče obrniti nazaj, je pa mogoče usmeriti pogled v preteklost. Zato, da se ljudem pokaže vrednostne vzore za sedanjost in prihodnost. In omogoči rehabilitirati občudovanja vredne pomembne ljudi, ki počasi a vendarle vztrajno prodirajo v javno zavest. Med njimi sta prav gotovo Anton Mahnič in Virgil Šček o katerem je že izdana knjiga v Slovenskem in italijanskem jeziku, ki pa v okviru vele projekta EPK – evropska prestolnica kulture Gorizia – Nova Gorica nima niti najmanjše možnosti za javno pozornost in podporo. Nasprotno ! EPK je postala požiralnik denarja za prazne in votle projekte – in impotentne osebne performance. Zdaj pa prirejajo celo mednacionalne EPK – goriške velike požrtije , tako imenovano čezmejno testiranje okusov !

Skratka : EPK pod sedanjim vodstvom služi zapravljanju in okoriščanju z denarjem vladnim podpornikom za njihove performance – »umetniške« dosežke s p(o)raznimi vsebinami, katerih vrh je bil dosežen že na samem začetku ! Namreč tedaj ko je, tako rekoč filmsko, na otvoritveno slovesnost v Novo gorico po Soči priveslal nihče drug kot prvi fašist v državi – premier in poklicni lažnivec Robert Golob. Manjkala mu je samo še Mussolinijeva fašistična črna uniforma, ki jo je baje, tako pripovedujejo domačini, ohranil od svojega deda.

Za konec se vračam k naslovu, ki ga moramo jemati dobesedno in skrajno resno: pijanci , drogiranci in mrhovinarji ne smejo biti pripuščeni k vodenju države. Mrhovinarji si namreč z novim zakonom o zastrupljanju lahko manejo roke. Prišli bodo na svoj račun: opešane, bolne in trpeče ljudi bodo zlahka pregovorili v prostovoljno smrt. Statistike iz Kanade in Nizozemske to potrjujejo. Gre za filozofijo smrti, ne odrešitev od trpljenja. Paliativna oskrba, ki je ni, pa požeruhom ne pride na misel, kajti njihov cilj ni življenje, ampak smrt in destrukcija ter, zgodovinsko gledano, uničenje (odmiranje) zahodne civilizacije za lastno izboljšanje življenja, skratka uničenje privatne lastnine, družine in države. Po receptu klasikov marksizma in njihovih naslednikov z Antoniom Gramscijem na čelu, ter seveda velike plejade »prebujencev« posnemovalcev, ki so pripeljali svet in Slovenijo na rob živčnega zloma ter izginotja zdrave pameti. Svet v katerem ljudje izgubljajo dostojanstvo in naravno identiteto, ko moški tekmujejo v ženskih športih.

Hkrati pa smo v glavnem mestu Slovenije, Ljubljani, pripeljani do točke, ko se moramo boriti za elementarno eksistenco – čisto pitno vodo proti lastnemu županu, ki je za svojo volilno zmago masovno UVOZIL volivce – kar ni samo velika kraja in skrajna meja absurda, ampak je vrhunski kriminalni dosežek, podoben tistemu ko so Butalci proglasili zmago nad vsemi zmagami in se hvalili z neverjetnim dosežkom, da so premagali pamet.

Slovenke in Slovenci, ne bodimo Butalci, ne premagajmo pamet, ampak uporabimo pamet. Golobja pamet in njegov izpričani fašizem so poguba za Slovenski narod in državo slovenskega naroda.

Na koncu pa samo opomin na to, kar si služi spomin.

V nedeljo 14 septembra smo praznovali 175 let od rojstva znamenitega slovenskega škofa na otoku Krk – dr. Antona Mahniča, slovenskega in hrvaškega narodnega buditelja in vzgojitelja. Škof Anton Mahnič je prva žrtev fašizma med Slovenci. Hrvatje Antona Mahniča predlagajo za svetnika, Slovenci pa sploh ne vedo zanj. Drugi pa ga celo krivijo za 2 svetovno vojno, da bi opravičili svojo lastno nesposobnost razumevanja »resnice, lepote, in dobrote« – načel ki jih je načelno in ostro zagovarjal znameniti škof. In ga danes Hrvatje predlagajo za svetnika !

Slovenci vse manj vemo za številne svetnike duhovnike – slovenske narodne buditelje, Čedermace kot so bili Ivan Trinko , Virgil Šček, Valentin Stanič, Filip Trčelj, Jozef Klekl starejši, Marko Slavič . Še prej pa seveda Valentin Vodnik in Jakob Aljaž. Danes pa seveda tudi drugi, torej ne le duhovniki na Primorskem, med njimi mnogi, ki v zelo visoki starosti, opravljajo svoje služenje po vsej Sloveniji.

Ob atentatu – umoru Kirka Charlieja v Ameriki pa moramo pomisliti, da je tudi pri nas možna ponovitev kaj takega. Spomin na nerazčiščeni umor predsedniškega kandidata, slovenskega dobrotnika iz Negove, ljudskega politika Ivana Krambergerja, je namreč še vedno živ. In ne bo zamrl, kajti tudi slovenska pot v samostojnost je zaznamovana z grozljivo hipoteko – z umorom in s krivo obsodbo, ko naj bi popolnoma pijani Peter Rotar na veliko razdaljo, kot vrhunski ostrostrelec ubil priljubljenega predsedniškega in strankarskega kandidata. Milan Kučan povej – kdo je naročil in izvršil umor !!! Zakaj takrat nisi prestavil datuma volitev ?

Za konec sklepna misel: Hrvatje so domoljubi, Slovenci s(m)o ritoljubi ! Ne bodo nas rešili FAŠISTI, NACISTI, KOMUNISTI in GOLOBISTI – KER SO VSI ISTI ! Reši nas lahko le popolna plebiscitna zmaga na referendumih in prihajajočih volitvah.

Zaključujem s citatom 3 predsednika ZDA in verzom Prešernove Zdravljice ! Z mislijo, ki jo je pred več kot 200 leti izrazil 3 predsednik ZDA Thomas Jefferson :

»Izrodi se vsaka država, kjer je oblast zaupana le voditeljem.

Le ljudje sami so varni varuhi države in če menimo, da ljudstvo ni dovolj izobraženo,

ni rešitev v tem, da ljudem oblast odvzamemo, ampak jih izobražujemo in informiramo.

To je pravi korektiv zlorab ustavnih pristojnosti«.

In naj zaključim z verzom pesnika Franceta Prešerna 100 let za njim, ki pove zakaj nam danes v resnici gre:

»Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak!… De oblast in z njo čast, ko préd, spet naša bosta last« !

Da bo oblast postala čast, ne sredstvo napihovanja in laganja – visokih besed in poniglavih dejanj !

Ljubljana 24.09.202 5 Vili Kovačič, državljan K.