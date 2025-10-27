(PREJELI SMO) Odziv delodajalskih organizacij na sklic Izredne seje Ekonomsko socialnega sveta

Piše: Združenje delodajalcev Slovenije

Združenje delodajalcev Slovenije (ZDS), Trgovinska zbornica Slovenije (TZS), Gospodarska zbornica Slovenije (GZS), Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije (ZDOPS) in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) kot reprezentativne delodajalske organizacije, članice Ekonomsko-socialnega sveta, smo 22.10.2025 na Vlado RS naslovili skupno stališče in pripombe k predlogu Zakona o izplačilu zimskega prejemka, ki je edina točka dnevnega reda sklicane Izredne seje ESS 27.10.2025.

S prekinitvijo obravnave izhodišč o izplačilu božičnice na 366. seji ESS dne 10.10.2025 smo delodajalske organizacije želele vladni strani dati čas, da ponovno pretehta argumente gospodarstva in delodajalcev za prostovoljnost uvedbe tovrstnega prejemka, ter oblikuje nova izhodišča, ki bodo te argumente upoštevala in omogočila nadaljnji pogajalski proces.

Delodajalci smo se udeležili še dveh posvetovanj z vladno stranjo. V nasprotju z zagotovilom na posvetu s predsednikom Vlade RS dr. Robertom Golobom dne 17.10.2025, da so možnosti za spremembe še odprte, predlog zakona, ki smo ga prejeli istega dne, ne odstopa od izhodišč in uvedbe obveznega novega prejemka. Vsled navedenemu smo 22.10.2025 na predsednika Vlade RS in na pristojna ministrstva naslovili podrobne argumentirane pripombe na predlog zakona in način njegovega sprejemanja. Tudi na posvetu z resornim ministrom g. Luko Mescem dne 24.10.2025 delodajalske organizacije nismo prejele jasnih in argumentiranih opredelitev do naših stališč in pripomb k predlogu navedenega zakona, zato smo k temu še dodatno pisno pozvale.

Glede na to, da smo po dodatnih dveh opravljenih posvetovanjih in pisnem pozivu delodajalske organizacije v petek 24.10. prejeli le dopis s strani državnega sekretarja na MDDSZ, g. Dana Juvana, za katerega ne moremo oceniti, ali predstavlja skupno stališče Vlade RS, ne pristajamo na obravnavo predloga zakona na izredni seji Ekonomsko socialnega sveta in se seje ne bomo udeležili.