(PREJELI SMO) Odprto pismo predsednici RS: Gre za varovanje temeljev demokratične ureditve in zaupanja v pravno državo.

Piše: Alenka Orel

Spoštovana predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar,

obračam se na Vas v času obravnave vprašanj nacionalne varnosti, ki neposredno posegajo v ustavni red, demokratično legitimnost oblasti ter zaupanje državljank in državljanov v institucije države.

V javnosti so se pojavile resne informacije o prisluškovanjih, ki naj bi razkrivala elemente korupcije med posameznimi političnimi predstavniki, ter navedbe o morebitni vpletenosti tujih obveščevalnih struktur. Dodatno zaskrbljujoče so javno izrečene trditve o domnevni vlogi izraelske obveščevalne službe, na katere Republika Slovenija še ni prejela uradnega in preverljivega odgovora.

Navedene okoliščine je treba presojati v luči temeljnih določb Ustave Republike Slovenije:

– 1. člen določa, da je Slovenija demokratična republika,

– 2. člen, da je pravna in socialna država,

– 3. člen pa jasno opredeljuje, da ima oblast v Sloveniji ljudstvo, ki jo izvršuje neposredno in z volitvami,

kar pomeni, da mora biti vsak volilni proces zaščiten pred kakršnimkoli nedopustnim vplivom.

V skladu s 43. členom Ustave je volilna pravica splošna in enaka, njeno uresničevanje pa mora biti zagotovljeno v pogojih svobodnega oblikovanja volje volivcev. Vsak morebitni zunanji vpliv ali sistemska nepravilnost lahko pomeni poseg v to ustavno pravico.

Ob tem 153. člen Ustave določa skladnost delovanja vseh državnih organov z Ustavo in zakoni, kar vključuje tudi izvedbo volitev in delovanje Državne volilne komisije.

Dodatno pravno podlago predstavljajo:

– Zakon o volitvah v Državni zbor (ZVDZ), ki v svojih določbah zahteva zakonito, pregledno in nadzorovano izvedbo volitev ter omogoča pravna sredstva v primeru nepravilnosti,

– Zakon o Državni volilni komisiji (ZDVK), ki nalaga komisiji odgovornost za zakonitost, pravilnost in transparentnost volilnih postopkov,

– Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ter relevantni evropski predpisi (GDPR), ki urejajo zakonitost obdelave in varovanja podatkov, tudi v primeru morebitnih nezakonitih prisluškovanj,

– ter določbe Kazenskega zakonika (KZ-1), ki opredeljujejo kazniva dejanja zoper volilno pravico, uradno dolžnost in varnost države.

Izhajajoč iz navedenega od Vas kot predsednice Republike Slovenije, ki po 102. členu Ustave predstavlja državo in skrbi za spoštovanje ustavnega reda, pričakujem:

1. da se nemudoma sproži uradno diplomatsko vprašanje do Države Izrael z zahtevo po jasnem in nedvoumnem pojasnilu glede morebitne vpletenosti njihovih obveščevalnih struktur,

2. da Republika Slovenija predlaga vzpostavitev neodvisne mednarodne preiskave, ki bo v skladu z načeli pravne države in mednarodnega prava celovito razjasnila vse okoliščine,

3. da se odredi strokovna, neodvisna in sledljiva revizija volilnega procesa, vključno z delovanjem informacijskega sistema Državne volilne komisije, ob upoštevanju vseh standardov informacijske varnosti,

4. ter da se ob morebitni ugotovitvi nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na zakonitost ali legitimnost volitev, preučijo ustavno dopustni mehanizmi za razpis ponovnih volitev, skladno z načelom varstva volilne pravice in ljudske suverenosti.

Gre za vprašanje, ki presega politične delitve. Gre za varovanje temeljev demokratične ureditve in zaupanja v pravno državo.

Pričakujem odločno, odgovorno in ustavno skladno ravnanje.

S spoštovanjem,