(PREJELI SMO) Odprto pismo Državnemu zboru Republike Slovenije

Piše: Tone Kuzma – Polhov Gradec

Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, pišem vam kot običajni državljan in davkoplačevalec. Redno plačujem davke, prispevke in račune. Če naredim napako, zanjo odgovarjam sam. Če ne plačam svojih obveznosti, me država kaznuje. Zato vas danes sprašujem: Zakaj za napake, negospodarno ravnanje ali morebitne zlorabe ljudi na najvišjih položajih vedno znova plačujemo državljani? Storilci pa ne. So celo premeščeni na bolje plačana delovna mesta!

Že leta poslušamo obljube o odgovornosti, transparentnosti in pravni državi. V resnici pa spremljamo eno afero za drugo. O njih niso poročali le mediji, nanje so opozarjali tudi Računsko sodišče, Komisija za preprečevanje korupcije in drugi pristojni organi. Kljub temu imamo državljani občutek, da za vplivne ljudi veljajo drugačna pravila kot za vse nas navadne državljane.

Mi plačujemo vedno več davkov in prispevkov. Plačujemo prispevek za dolgotrajno oskrbo, storitev pa še vedno ne moremo koristiti. Poslušamo o milijonskih nakupih, dragih projektih, aneksih, službenih potovanjih in drugih spornih porabah javnega denarja. Ko zmanjka denarja v proračunu, se rešitev vedno išče v naših žepih, ne pa v ugotavljanju odgovornosti tistih, ki so o porabi odločali in so krivi, za posledice pa ne odgovarjajo.

KZ Republike Slovenije v 257.a členu določa odgovornost za nezakonito ali nenamensko ravnanje z javnimi sredstvi. Če so razlogi za sum nepravilnosti, potem morate politik zahtevati neodvisno preiskavo policije, tožilstva in sodišč.

Zato vas javno sprašujem:

Ali boste zahtevali popoln pregled vseh spornih poslov, ne glede na to, kdo jih je podpisal?

Ali boste podprli parlamentarno preiskavo vseh večjih primerov porabe javnega denarja?

Ali boste zagotovili, da bodo policija, tožilstvo in drugi pristojni organi lahko opravili svoje delo brez političnih pritiskov?

Ali boste v primerih, kjer bodo zakoniti postopki ugotovili odgovornost, zahtevali povračilo škode od odgovornih oseb in ne od davkoplačevalcev?

Ali boste končno dokazali, da v Sloveniji nihče ni nedotakljiv?

Ne želimo več poslušati lepih govorov. Ne zanimajo nas medsebojna obtoževanja in prelaganje odgovornosti. Zanima nas samo eno: ali boste ukrepali ali ne? Če navaden državljan odgovarja za vsak evro dolga in vsako svojo napako, potem mora enako veljati za ministre, predsednike vlad, direktorje državnih podjetij in vse, ki odločajo o milijardah javnega denarja. Položaj ne sme biti ščit pred odgovornostjo. Vi ste prisegli, da boste delali v korist Republike Slovenije. Čas je, da to dokažete z dejanji, ne z besedami. Če obstajajo utemeljeni razlogi za sum protipravnega ravnanja, zahtevamo, da se zadeve raziščejo hitro, neodvisno in brez izjem. Če se odgovornost ugotovi, naj sledijo sankcije v skladu z zakonom. Če škoda obstaja, naj jo povrnejo odgovorni – ne pa ljudje, ki vsak dan pošteno delajo in plačujejo davke. Dovolj je občutka, da obstajata dve Sloveniji: ena za navadne ljudi in druga za politično elito. Pravna država bo verodostojna šele takrat, ko bo zakon veljal enako za vse. Zdaj ste na potezi vi. Državljani bomo zelo pozorno spremljali ne vaše besede, ampak vaša dejanja.