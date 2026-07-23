(PREJELI SMO) Kolikšno breme je podražitev goriva za plače in koliko lahko prihranimo čez mejo?

Piše: A. G.

Cene goriva v Sloveniji znova dosegajo skoraj rekordne ravni, vendar mora povprečen prebivalec za poln rezervoar danes nameniti nekoliko manjši delež svoje plače kot na vrhuncu energetske krize pred štirimi leti, kaže nova analiza.

Čeprav liter bencina trenutno stane 1,649 evra, liter dizelskega goriva pa skoraj rekordnih 1,855 evra, je rast povprečne plače v vmesnem času vendarle nekoliko omilila skupni strošek za povprečnega slovenskega potrošnika. Za tiste, ki živijo bližje hrvaški meji, pa se lahko točenje goriva na Hrvaškem še dodatno izplača, kaže analiza platforme za primerjavo cen Shoptok.si.

Poln rezervoar je leta 2022 »pojedel« večji delež plače kot danes

Med energetsko krizo, ki je leta 2022 dosegla vrhunec z rusko invazijo na Ukrajino, so cene goriva močno poskočile in občutno obremenile proračune slovenskih gospodinjstev.

Junija 2022 je povprečna neto plača znašala 1.307,61 evra, poln 50-litrski rezervoar bencina pa je predstavljal 6,71 odstotka tega zneska oziroma kar 7,07 odstotka v primeru dizelskega goriva.​