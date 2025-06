(PREJELI SMO) Odmev na zbornik Katedrale svobode: Soglasje za zgodovinski trenutek

Piše: Jurij Kreutz

V Demokraciji št. 25, z dne 19.6.2025 je bil objavljen kratek povzetek Zbornika oz. 800 stranske knjige pod pokroviteljstvom Katedrale svobode, ki se predstavlja kot veličastni dokument sedanjega časa z naslovom: SOGLASJE ZA ZGODOVINSKI TRENUTEK.



V tem delu so zapisani novi prispevki za slovenski pomladni program v katerih nam številni slovenski akademiki, eminentni intelektualci in kritični misleci, kot svobodoljubni posamezniki sporočajo svoja razmišljanja o zadregah Slovenije ter ključnih izzivih, s katerimi se sooča Slovenija- tudi z namenom poenotenja na desni sredini.

Spoštovani in cenjeni avtorji!

Najprej iskrene čestitke posameznim avtorjem in Katedrali svobode za vse kar ste uspeli narediti v smislu smernic za slovenski nacionalni program, hkrati pa tudi nekaj iskrene kritike, ker se mi zdi, da v vaših tekstih po mojem mnenju manka še pikica na i, ki se imenuje konkretnost. Domnevam namreč, da tako obsežno čtivo o ključnih zadevah, katerih rešitev je sicer nujna za izboljšanje položaja v Sloveniji, ne bo pritegnilo množice povprečnih Slovencev k branju in razmišljanju o stanju v državi in aktivnostim za uresničitev nujnih sprememb, čeprav so vse zelo aktualne, predvsem še:

– dokončanje tranzicije in narodna sprava

– krepitev vladavine prava in boj proti korupciji

– demografska problematika

– gospodarska učinkovitost

– celovita reforma javnega sektorja…

– prenova vzgojno- izobraževalnega sistema

Čeprav Zbornika nisem niti približno v celoti prebral (pač pa le izvlečke, obrazložitve in posamezna poglavja), ugotavljam, da mi je vaše razmišljanje o problemih in smernicah sicer blizu, moti pa me to, da se v glavnem vse končuje načeloma v slogu »dobro bi bilo, potrebno bo….«.

Pri vašem pisanju torej resnično pogrešam (kot že omenjeno) več konkretnosti o tem, kako vse vaše dileme razrešiti in kako dobre zamisli uresničiti. Skratka- kdo in kaj konkretno naj kaj stori oz. kako naj se ukrepa, da bomo dosegli to, kar se nam zdi prav in kar si želimo!.

Če se prav spomnim, je imela slovenska desnica zadnjikrat večino v parlamentu davnega leta 2004.

Stanje na praktično vseh področjih naše družbe nas opominja na to, kam so nas preteklih dobrih 20 letih pripeljali levičarji. Res je, da je bilo vmes tudi nekaj kratkotrajnih obdobij, ko je vodenju države prevzela desnica, vendar so bila ta obdobja krepko prekratka za kakršne koli obsežnejše spremembe.

Logično bi se bilo vprašati- pa zakaj desnica ne uspe zmagati, saj je vendarle toliko nezadovoljnih državljanov, ki niso zadovoljni s tem kako vlada levica.

Naj naštejem nekaj razlogov, ki po mojem mnenju najbolj botrujejo prevladi levice.

– na desni strani ni prave enotnosti, ker bi se večina vodstev strank rada petelinila na svojem gnoju

– povprečni slovenski volivec je politično neaktiven- če že ne celo nepismen, ali pa se želi tako prikazati (saj veste, kako pravijo- da je politika …)

– glavni mediji, ki so hkrati tudi najbolj dostopni povprečnemu Slovencu (tako avdio in video, kot tudi tiskani) lahko neuke potencialne volivce naplahtajo skoraj kar- koli in jih usmerjajo po svojih željah

– strah iz prejšnjega režima in pranje možganov na vseh področjih (spomnimo se samo, kaj so nas učili v šolah pred 50 in več leti), pa tudi današnji strah pred izgubo službe prebivalstvo še močno bremenijo.

To je potrebno spremeniti- na tem je potrebno delati!

Ker se zavedam krute realnosti, si upam reči, da bodo vse lepe besede samo bob ob steno , če na naslednjih parlamentarnih volitvah ne bo dosežena desna večina – pa naj jo tvorijo bolj ali manj desne stranke, ali pa- če že hočete- tudi desnosredinske. Samo takšna zmaga po mojem lahko predstavlja potreben pogoj za željene spremembe, ki jih omenjate vključno z zamenjavo vseh škodljivih akterjev na ključnih položajih v Sloveniji.

Pri tem ne smemo biti preveč nežni in rahločutni (enkrat se je to že zgodilo, pa še danes plačujemo ceho)

Tudi nobene »narodne sprave« ne potrebujemo- naj jo po naši volilni zmagi iščejo tisti levičarji, ki jo sedaj že več kot 30 let zavračajo in zlorabljajo.

Če je moje razmišljanje vsaj načeloma pravilno, potem vas pozivam, da strnemo vrste in se brez skrivanja končno odločimo za napad proti zlorabam in rušenju demokratičnih načel z enim samim ciljem- zopet doseči desno večino v parlamentu. In ko gremo na zmago, naj to pomeni, da bomo na fronto poslali ves arzenal, ki ga še imamo na voljo pri naši okrnjeni demokraciji.

Tu pogrešam vas (ki ste prvovrstni intelektualci in razgledani kritični misleci) oziroma vaše bolj aktivno delovanje v predvolilnih časih, ne glede na to ali ste člani kakšnih bolj ali manj desnih strank, ali ne

Namesto knjig in analiz ter filozofskih razmišljanj, ki jih povprečen Slovenec ne prebira, so nam trenutno po mojem mnenju bolj potrebna konkretna, kratka in prepričljiva in z dejstvi podprta obvestila državljanom- zakaj ne voliti levih, oziroma zakaj voliti desne.

Prebivalce je potrebno domiselno in kontinuirano obveščati o tem, kaj dela trenutna vladajoča struktura napačno, kakšne so ali še bodo posledice, kaj vse smo zamudili in zakaj nas prehitevajo države, ki so pred leti za nami krepko zaostajale .

Mislim, da je gradiva več kot dovolj.

Seveda objave v »mainstream« medijih, ki so v rokah vladajoče strukture, ne bodo možne.

Tudi nove objave v desnih medijih ne bodo prinesle željenega uspeha, saj jih načeloma prebirajo samo tisti, ki so že tako desno opredeljeni.

Neuke ali na splošno pasivne državljane je potrebno obveščati in poučevati bolj direktno in kontinuirano- pred vsem še pred volitvami! Možnosti je veliko:

– preko plakatov (imamo že zgled pri dr. Štrancarju- vendar z bolj konkretno vsebino)

– v obliki zloženk po pošti na naslove državljanom (vsaj kvartalno)

– z objavo kratkih oglasov v lokalnih časopisih slovenski regij- vsaj v času pred volitvami.

Verjetno pa so še drugi načini, kako ljudi direktno opozarjati in usmerjati v pravo smer, ki presegajo mojo domišljijo.

To je moj poziv vam in tudi vsem nam!