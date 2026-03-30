(PREJELI SMO) Novo odprto pismo predsednici države in širši javnosti: Zaupanje v volitve je resno omajano!

Piše: Alenka Orel

Spoštovana gospa predsednica Republike Slovenije, tokrat Vam pišem v imenu društva Zlata Slovenija brez olepševanja: zaupanje v volitve je resno omajano, s tem pa tudi zaupanje v demokratično ureditev Republike Slovenije.

Volitve so temelj legitimnosti oblasti. Če obstaja utemeljen sum, da ta temelj ni trden, je dolžnost države, da ukrepa – hitro, odločno in brez političnih kalkulacij.

V zadnjem volilnem procesu smo bili priča vrsti okoliščin, ki skupaj tvorijo zaskrbljujočo sliko. Ne gre več za posamezne nepravilnosti, temveč za nevarno prepletanje dejavnikov, ki kažejo na možnost organiziranega vplivanja na volilni izid.

V javnosti krožijo resna opozorila o delovanju zunanjih svetovalnih in paraobveščevalnih struktur v političnem prostoru. Takšne strukture, kadar delujejo brez jasnega nadzora in transparentnosti, odpirajo vrata manipulacijam, ki so v popolnem nasprotju z ustavnim redom.

Ob tem dodatno težo dobiva izpad informacijskega sistema Državne volilne komisije v ključnem času. Takšen dogodek ni zgolj tehnična nevšečnost, temveč resen varnostni signal. V povezavi z drugimi okoliščinami upravičeno odpira vprašanje, ali je bil volilni proces izpostavljen nedopustnim vplivom ali celo usklajenim poskusom poseganja.

Še posebej zaskrbljujoče je, da javnost do danes ni prejela celovitih, prepričljivih in neodvisno preverjenih pojasnil. V pravni državi dvomi takšnega obsega ne smejo ostati brez odgovora.

Naj bo jasno: za zahtevo po ponovitvi volitev ni potreben dokončno dokazan scenarij zlorab. Zadostuje že utemeljen in razumno podprt dvom, da volilna volja ni bila oblikovana svobodno, enakopravno in brez vplivov.

In ta dvom danes obstaja.

Zato Vas kot predsednico Republike Slovenije pozivam:

a) da nemudoma zahtevate neodvisno, strokovno in po potrebi tudi mednarodno preiskavo vseh spornih okoliščin,

b) da uporabite svojo avtoriteto za zaščito ustavnega reda in integritete volitev,

c) in da v primeru, da dvomi ne bodo nedvoumno odpravljeni, jasno podprete razveljavitev in ponovitev volitev.

Demokracija ne sme temeljiti na zaupanju “na besedo”. Temeljiti mora na preverljivosti, transparentnosti in odgovornosti.

Če obstaja senca dvoma, je dolžnost države, da jo razblini. Če je ne more – je dolžnost države, da ponovi volitve.

V nasprotnem primeru ne govorimo več o demokraciji, temveč o njenem videzu.

Od Vas pričakujem pogum in državniško odgovornost.

S spoštovanjem,