(PREJELI SMO) Nekaj vprašanj in predlogov glede kumrovškega maršala

foto: umetna inteligenca

Piše: Aleš Guček, Ljubljana

Nekaj vprašanj in predlogov …

  • Koliko let aresta bo dobil danes v Sloveniji kirurg, ki je Titu odrezal nogo?
  • Predlagam, da v Kamniku postavijo najmanjši muzej na svetu – Muzej Titovih ključavničarskih del.
  • V navalu navdušenja sem predlagal, ko so nastajala preimenovanja mest Titov Veles, Titovo Užice, Titovo Velenje …, da bi rekli Titovo Jajce in Jovankin Sisak. Koliko let aresta bi danes dobil v Sloveniji, če bi to predlagal danes?
  • Zakaj je bil proces JBTZ? Zavrla so pritaknili, če ne bi bil proces proti Josipu Brozu Titu (JBT).
  • Še dobro, da je v Sloveniji ostala le Titova noga. Kakšen cirkus bi šele zganjali slovenski levosučneži, če bi ostalo cel!
  • Tito: Teža je naš život proletera in je odplul z ladjo Galeb za dva meseca na plovbo do Japonske.  

