(PREJELI SMO) Nekaj vprašanj in predlogov glede kumrovškega maršala

Piše: Aleš Guček, Ljubljana
Nekaj vprašanj in predlogov …
- Koliko let aresta bo dobil danes v Sloveniji kirurg, ki je Titu odrezal nogo?
- Predlagam, da v Kamniku postavijo najmanjši muzej na svetu – Muzej Titovih ključavničarskih del.
- V navalu navdušenja sem predlagal, ko so nastajala preimenovanja mest Titov Veles, Titovo Užice, Titovo Velenje …, da bi rekli Titovo Jajce in Jovankin Sisak. Koliko let aresta bi danes dobil v Sloveniji, če bi to predlagal danes?
- Zakaj je bil proces JBTZ? Zavrla so pritaknili, če ne bi bil proces proti Josipu Brozu Titu (JBT).
- Še dobro, da je v Sloveniji ostala le Titova noga. Kakšen cirkus bi šele zganjali slovenski levosučneži, če bi ostalo cel!
- Tito: Teža je naš život proletera in je odplul z ladjo Galeb za dva meseca na plovbo do Japonske.
S pokončno glavo v propad!