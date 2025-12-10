(PREJELI SMO) Nekaj vprašanj in predlogov glede kumrovškega maršala

Piše: Aleš Guček, Ljubljana

Nekaj vprašanj in predlogov …

Koliko let aresta bo dobil danes v Sloveniji kirurg, ki je Titu odrezal nogo?

Predlagam, da v Kamniku postavijo najmanjši muzej na svetu – Muzej Titovih ključavničarskih del.

V navalu navdušenja sem predlagal, ko so nastajala preimenovanja mest Titov Veles, Titovo Užice, Titovo Velenje …, da bi rekli Titovo Jajce in Jovankin Sisak. Koliko let aresta bi danes dobil v Sloveniji, če bi to predlagal danes?

Zakaj je bil proces JBTZ? Zavrla so pritaknili, če ne bi bil proces proti Josipu Brozu Titu (JBT).

Še dobro, da je v Sloveniji ostala le Titova noga. Kakšen cirkus bi šele zganjali slovenski levosučneži, če bi ostalo cel!