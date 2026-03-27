(PREJELI SMO) Narodni svet pozdravlja nova spoznanja glede skupnega zastopstva; Manjka pa ekspertiza strokovnjakov glede različnih modelov

Piše: C. R.

Prejeli smo sporočilo za javnost Narodnega sveta koroških Slovencev glede skupnega zastopstva, in ga na tem mestu objavljamo v celoti:

“Narodni svet koroških Slovencev pozdravlja nova spoznanja predsednika Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernarda Sadovnika glede skupnega zastopstva.

To željo pripadnikov narodne skupnosti po skupnem zastopstvu skuša NSKS izpolniti že vse od leta 1995 naprej, ko se je v povpraševanju slovenskih odbornikov izreklo 80 % za tako demokratično izvoljeno politično zastopstvo, in se je NSKS odzval na to željo povpraševanih z neposrednimi volitvami. V tem procesu demokratizacije in vključevanja največje možne širine, je s kandidaturo za predsednika NSKS sodeloval tudi Sadovnik sam, vendar je to zadnja leta konsekventno odklanjal.

Če je posledično ustanovitev lastne, tretje zastopniške organizacije, koristilo tem zdajšnjim spoznanjem, da rabimo skupno zastopstvo, bodo najlažje presodili pripadniki narodne skupnosti sami.

Razveseljivo je tudi, da je gospod Sadovnik prevzel pobudo Nantija Olipa glede volilnega telesa. Na skupnem sestanku organizacij dne 24.02.2026 na sedežu SKS, je namreč Olip predlagal, da se lahko kot ena od možnosti razmišlja o prevzemu modela delegatov in se razširi na vse izvoljene odbornike slovenskih ali dvojezičnih društev, ki prejemajo sredstva s strani Urada zveznega kanclerja na Dunaju ali Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Politične zastopniške organizacije so se na sestanku 30. 10. 2024 strinjale, da se v okviru gremija preverijo vse mogoče obstoječe oblike (skupne) organiziranosti političnih krovnih organizacij. V ta namen naj se pridobi tudi skupina strokovnjakov za preučitev najboljšega modela javnopravnega zastopstva. Treba je dodelati pravila igre za skupno zastopstvo, in se vključiti v ta demokratični proces. Narodni svet obstaja 77 let in so zato temeljite priprave za spremembe od velike važnosti. Take ekspertize strokovnjakov pa do danes še nimamo.

S pogledom na kadrovske izzive ugotavljamo, da smo pri NSKS zelo ponosni na Zbor narodnih predstavnikov (ZNP). Ta zagotavlja zastopanost vsakega kraja na južnem Koroškem, v Celovcu in širom Avstrije, izvoljeni predstavniki imajo največjo možno in od ljudi neposredno potrjeno legitimacijo. Zato smo se čisto zavestno opredelili tudi letos za neposredne demokratične volitve, ki nudijo vsakemu pripadniku narodne skupnosti možnost soodločanje, kdo naj zastopa njihove interese.

Zaznali smo, da je gospod Sadovnik tudi komentiral dejstvo, da pri Narodnem svetu trenutno nimamo kandidatke ali kandidata za predsedniško mesto. To je ista situacija, kot pri SKS, kjer pri zadnjih ponovnih volitvah ni bilo novega kandidata za to mesto. Razlika je v tem, da ima NSKS pri volitvah še drugo fazo, preko ZNP.

Z odkritim in spoštljivim dialogom, ki upošteva zgodovinske danosti na eni strani in se ne zapira izzivom prihodnosti, bomo najlažje nagovorili nove kadre za narodnopolitično delo.”