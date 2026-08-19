(PREJELI SMO) Na Gorci nad Malečnikom bodo blagoslovili fasado cerkve, na obisk prihaja kardinal iz Rima

Piše: Župnija Malečnik

Osmi september 2026 bo za Malečnik, mesto Maribor ter sploh za vernike in romarje iz Slovenije in tujine poseben dan.

V znamenitem Marijinem svetišču na Gorci v Malečniku bomo gostili kardinala Rolandasa Makrickasa, nadduhovnika papeške bazilike Marije Velike iz Rima, s katero je Marijino svetišče na Gorci od leta 2023 naprej v duhovni sorodstveni zvezi in lahko podeljuje popolne odpustke. Kardinal Makrickas, ožji sodelavec papeža Leona XIV., bo tako prvič obiskal Slovenijo.

Namen njegovega obiska je blagoslov prenovljene fasade Marijinega svetišča na Gorci. Poleg fasade bo kardinal med slovesno sveto mašo blagoslovil tudi zidak svetih vrat njegove bazilike, ki ga je lani v znamenje povezanosti podaril gorskemu svetišču, in bo vzidan v prenovljeno fasado, ter spominsko ploščo dobrotnikov.

Potek dogodkov

06. september, 10.00 – žegnanjska nedelja na Gorci

07. september, 19.00 – litanije, slovesna sveta maša na predvečer praznika ter procesija s svečkami in Marijinim kipom. Po sveti maši tradicionalen prihod romarjev iz Cerkvenjaka, vigilija, litanije in sveta maša ob polnoči

08. september

00.00 – romarska polnočna sveta maša. Že preko 300 let je stara neprekinjena tradicija, da romarji iz Cerkvenjaka (župnija Sv. Antona) na predvečer praznika, 07. septembra, priromajo na Gorco. Ob sklepu večerne svete maše s pesmijo vstopijo v svetišče, Mariji na oltar položijo cvetlični aranžma in nato skupaj z ostalimi romarji in marijinimi častilci bedijo v molitvi vse do polnoči, ko se obhaja romarska sveta maša.

10.00 – Praznična sveta maša ob prazniku Marijinega rojstva, ki je glavni praznik gorskega svetišča. Slovesno somaševanje škofov in duhovnikov vodi kardinal Rolandas Makrickas, nadduhovnik papeške bazilike Marije Velike v Rimu. Ob tem bo blagoslovil prenovljeno fasado gorskega svetišča, vzidani zidak svetih vrat papeške bazilike in spominsko ploščo dobrotnikov. Prepevala bosta zbor Laudamus iz Maribora pod vodstvom Simone Fišer in Župnijski pevski zbor Malečnik pod vodstvom Gabrijele Grabušnik, solistka bo priznana sopranistka SNG Maribor Andreja Zakonjšek Krt, Prešernova nagrajenka. Poleg vernikov in častilcev gorske Matere Božje bodo pri sveti maši navzoči predstavniki družbenega in političnega življenja ter krajevnih organizacij in prijateljskih ustanov ter vitezi Malteškega viteškega reda iz Slovenije in Avstrije. V sodelovanju z VDC Polž, Malteško pomočjo Slovenije ter domačima Krajevno organizacijo Rdečega križa in Župnijsko Karitas bo poskrbljeno, da se bodo slovesnosti lahko udeležili tudi invalidi ter osebe z različnimi ovirami, ki tudi sicer redno prihajajo v gorsko svetišče v prošnji za pomoč. (V Marijinem svetišču na Gorci vsak drugi četrtek v mesecu potekajo posebne svete maše za onkološke bolnike.) V darovanjski procesiji bodo posamezniki na oltar prinesli darove, ki simbolizirajo celoten angažma v skrbi za sanacijo fasade Marijinega svetišča. Strošek celotne obnove je znašal skoraj 100.000 (sto tisoč) eur. Sredstva so bila v celoti zbrana s prostovoljnimi darovi dobrotnikov – posameznikov in družin – brez kakršnekoli finančne pomoči javnih (državnih) institucij.

Vse tri dni bo v svetišču mogoče prejeti popolni odpustek (več o tem).

17.00 – Kardinal Makrickas se bo nato ob 17.00 v Slomškovi avli (Slomškov trg 20) udeležil odprtja zgodovinske razstave o lavantinsko-mariborski (nad)škofiji, zatem pa bo v dvorani Univerze Alma Mater Europaea Maribor (slovenska ul. 17) kot slavnostni govornik sodeloval na marijanskem simpoziju v počastitev 800-letnice Nadškofije Maribor. Spregovoril bo o vlogi najpomembnejšega marijanskega svetišča na svetu, ki ga vodi, za današnji čas.

Tudi romarjem na invalidskih vozičkih želimo omogočiti romanje na Gorco

V Marijino svetišče na Gorci v Malečniku radi prihajajo tudi invalidi, ki jim želimo nameniti posebno skrb in omogočiti, da se udeležijo praznovanja Marijinega rojstva – malega šmarna, 8. septembra. Zato vabimo sorodnike in svojce tistih, ki so doma ali bivajo v domovih za starejše, uporabljajo invalidski voziček in bi se želeli 8. septembra 2026 udeležiti romanja na Gorco, da nam to sporočijo najpozneje do 1. septembra 2026 na: [email protected]

V sodelovanju z Varstveno-delovnim centrom POLŽ Maribor – VDC POLŽ Maribor, Malteško pomočjo Slovenija, KO Rdečega križa Malečnik in Župnijsko Karitas Malečnik bomo zanje organizirali brezplačen prevoz na Gorco in nazaj. Želimo si, da bi bilo praznovanje pri Mariji na Gorci dostopno tudi tistim, ki bi brez pomoči težko prišli med nas. Prosimo, delite objavo, da bo informacija dosegla čim več ljudi, ki bi jim lahko omogočili lepo romarsko doživetje. Prisrčno dobrodošli pri Mariji na Gorci!

Parkiranje

Za nemoten prometni režim bodo 8. septembra skrbeli člani PGD Malečnik. Parkirati bo mogoče ob svetišču, omogočena bodo dodatna parkirna mesta. Romarjem in obiskovalcem bo na voljo tudi parkiranje tudi pri Krajevni skupnosti oziroma nogometnih igriščih, od koder bodo od 08.30 naprej do svetišča brezplačno vozili posebni kombiji.

Hrana in pijača

Tako v nedeljo, 06. septembra, kot v torek, 08. septembra, bo ponudba hrane in pijače za romarje in obiskovalce na voljo pod cerkvijo v organizaciji Društva malečniških gospodinj.

Kdo je kardinal Rolandas Makrickas?



Papež Leon XIV. in kardinal Makrickas (foto: Vatican Media)

Kardinal Rolandas Makrickas se je rodil 31. januarja 1972 v Biržaiju v Litvi. V duhovnika je bil za škofijo Panevėžys posvečen 20. julija 1996. Med letoma 1996 in 2001 je bil podtajnik Litovske škofovske konference ter vodja Narodnega odbora za veliki jubilej leta 2000.

Leta 2004 je na Papeški gregorijanski univerzi v Rimu doktoriral iz cerkvene zgodovine.

V diplomatsko službo Svetega sedeža je vstopil 1. julija 2006. Deloval je na papeških predstavništvih v Gruziji, na Švedskem, v Združenih državah Amerike in Gabonu ter v Sekciji za splošne zadeve Državnega tajništva Svetega sedeža. Med letoma 2017 in 2019 je kot odpravnik poslov (chargé d’affaires) v Gabonu in pozneje kot svetovalec v Republiki Kongo deloval v Afriki, kjer se je neposredno srečeval s pastoralnimi in logističnimi izzivi misijonskih območij, na katerih Cerkev pogosto opravlja vlogo glavne socialne varnostne mreže.

Po vrnitvi v Rim leta 2019 je kardinal Makrickas postal prvi neitalijan na čelu uprave Sekcije za splošne zadeve Državnega tajništva Svetega sedeža, kjer je nadzoroval ključne notranje upravne naloge vatikanskega vodstva.

Njegov sloves človeka z izjemno upravno natančnostjo in diskretnostjo mu je prinesel nove odgovornosti: najprej je bil imenovan za izrednega komisarja za premoženje bazilike Marije Velike.

Kardinal Makrickas tekoče govori angleško, francosko, italijansko in špansko. Kot izkušen poliglot je hkrati tudi graditelj mostov med različnimi svetovi – med Vzhodom in Zahodom, diplomacijo in duhovnostjo ter upravo in misijonskim poslanstvom.

11. februarja 2023 ga je papež imenoval za naslovnega nadškofa Tolentina. Škofovsko posvečenje je prejel 15. aprila istega leta v baziliki Marije Velike v Rimu po rokah kardinala Pietra Parolina, državnega tajnika njegove svetosti.

12. marca 2024 ga je sveti oče Frančišek imenoval za nadduhovnika koadjutorja Papeške bazilike Marije Velike s pravico nasledstva, 04. julija 2025 pa ga je, po upokojitvi predhodnika, papež Leon XIV. imenoval za nadduhovnika papeške bazilike Marije Velike. V konklavu je sodeloval pri volitvah novega papeža. Od leta 2025 je član Dikasterija za škofe.

Bazilika Marije Velike – dom častitljive podobe Salus Populi Romani in najstarejša Marijina cerkev na Zahodu – je s kardinalom Makrickasom stopila v novo obdobje. Pod vodstvom kardinala, ki je odraščal ob poslušanju svetih maš, obhajanih na skrivaj, v šepetu in ob soju sveč za zaprtimi vrati, bi lahko bazilika postala še močnejši simbol vztrajnosti vere in univerzalnega obzorja Katoliške cerkve (delno povzeto po Zenit).