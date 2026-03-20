e-Demokracija
(PREJELI SMO) Laži POP TV v zvezi s spletno stranjo

Prejeli smoSlovenija
foto: arhiv Demokracije

Piše: Alenka Orel

Trdijo, da imajo strokovnjake iz Izraela za analizo spletne strani s prisluhi! To ne more biti res.

Pa poglejmo dejstva – mirno, jasno in brez manipulacij.

Navaden brskalnik, kot so Chrome, Edge ali Firefox, v običajni uporabi NE MORE neposredno odpreti darknet storitev, kot so .onion naslovi. To ni stvar mnenja – to je osnovno tehnično dejstvo.

Zelo preprosto:

– običajni splet = dostopen z navadnim brskalnikom

– deep web = skrita vsebina, a še vedno dostopna z običajnim brskalnikom (npr. z geslom)

– darknet = zahteva posebno programsko opremo in posebna omrežja

Torej: če nekdo trdi, da je do takih vsebin dostopal “kar tako”, z običajnim brskalnikom – to NE DRŽI. In to je bistvo.

Vprašanje pa je: zakaj nekateri novinarji in politika takšne osnovne stvari predstavljajo napačno?

Državljani si zaslužimo resnico. Ne prirejenih zgodb.

