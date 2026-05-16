(PREJELI SMO) Koliko mladih življenj mora še ugasniti, da bo Slovenija končno zaščitila pešce, kolesarje in otroke?

Piše: Alenka Orel, društvo Zlata Slovenija

Ob včerajšnji hudi tragediji v Ljubljani, v kateri je življenje izgubila komaj 17-letna srednješolka, izražam iskreno, globoko in srčno sožalje družini, prijateljem, sošolcem in vsem, ki jih je ta nepredstavljiva bolečina prizadela.

Ko ugasne mlado življenje, ugasne del prihodnosti. Takšne tragedije človeka pretresajo do dna duše. Toda danes ni dovolj samo žalovati. Danes je čas za odgovornost in takojšnje ukrepanje.

Zato javno in odločno pozivam prometno policijo, Ministrstvo za infrastrukturo, župane slovenskih mest ter še posebej župana Ljubljana, da TAKOJ pristopijo k spremembi prometne signalizacije na križiščih in prehodih.

Pri zavijanju vozil morajo biti prehodi za pešce, kolesarje in uporabnike skirojev zaščiteni z jasno in ločeno signalizacijo. Ne moremo več dopuščati nevarnih situacij, ko imajo vozila in najbolj ranljivi udeleženci v prometu istočasno možnost prečkanja oziroma vožnje skozi križišče. Obvezna ločitev prometnih tokov mora postati standard po vsej Sloveniji.

Za pešce, kolesarje in skiroiste mora ob zavijanju vozil goreti rdeča luč oziroma mora biti promet organiziran tako, da do konfliktnih situacij sploh ne more priti. Tako urejajo promet v številnih evropskih državah, tudi v Italija, kjer je zaščita najranljivejših udeležencev bistveno bolj dosledna.

Koliko otrok, dijakov in mladih ljudi bomo še pokopali, preden bodo odgovorni priznali, da sedanji sistem na mnogih križiščih ni varen?

To ni več vprašanje politike. To je vprašanje življenja.

Zato zahtevamo: takojšen izredni pregled nevarnih križišč po vsej Sloveniji, spremembo semaforskih režimov, večjo prisotnost prometne policije, strožji nadzor nad zavijanjem vozil, ter nujno prilagoditev prometne infrastrukture sodobnim oblikam mobilnosti.

Pešci, kolesarji in skiroisti niso ovira v prometu.

So ljudje. So naši otroci. Vsaka zamuda pri ukrepanju lahko pomeni novo tragedijo. In tega si kot družba ne smemo več dovoliti.