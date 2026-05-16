(V ŽIVO) PADEL JE SVETOVNI REKORD! Izjemen slovenski ponos Robert Goter v Velenju igral harmoniko kar 81 ur! Čestitke!

Piše: C. R., STA

Harmonikar Robert Goter je dosegel Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike – igral je kar neverjetnih 81 ur in s pesmijo Slovenija, od kod lepote tvoje ponesel glas slovenske harmonike v svet! Do danes je ta rekord držala Francozinja Christelle De Franceschi, njen stari dosežek pa je znašal 80 ur, 53 minut in 28 sekund. Celotno igranje v živo je prenašala Prva TV. Robiju čestita tudi uredništvo Demokracije! Na velenjski Visti se je v sredo, 13. maja, začel ta zahteven podvig, na katerega se je Goter pripravljal približno pol leta. Pred začetkom ni skrival dobre volje in visokih pričakovanj. Za nov zgodovinski uspeh je moral harmoniko igrati vse do danes, 16. maja, do 18. ure, kar mu je z izjemno vztrajnostjo tudi uspelo. Celotno igranje v živo prenaša Prva TV. Robert Goter pa igra harmoniko naprej… …

Harmoniko je postavil tja, kjer ji je mesto… v Slovenijo! 🇸🇮 HVALA ROBERT GOTER SVETOVNI PRVAK!!!! 🏆 — Aleksander Rebersek (@AlexRebersek) May 16, 2026

“Vzdušje je super, počutim se odlično in komaj čakam, da začnem,” je pred začetkom dogodka dejal Goter. Vesel je bil tudi, da se podiranja rekorda niso lotili že dan prej, saj je bilo vreme po njegovih besedah katastrofalno, v sredo pa so razmere na Visti omogočale precej prijetnejši začetek zahtevnega izziva.

Kot je še takrat povedal, tokrat igra bolj premišljeno kot lani, ko je, kot je povedal, “58 ur delal veselico”. Iz lanskega rekordnega podviga je pridobil veliko izkušenj, zato letos skuša bolj varčevati z energijo in močmi. Vsako uro igranja mu pripada pet minut odmora, ki jih čim bolj premišljeno razporeja. Del premorov namenja masaži, nekaj tudi krajšemu počitku in spanju, ponoči pa si je vzel vsaj pol ure časa za spanje.

Pri letošnjem rekordu uporablja tudi nekoliko lažjo harmoniko. Poleg instrumenta, s katerim je igral že lani, ima še modro harmoniko, ki je približno kilogram lažja in tehta pet kilogramov. Kot je povedal že takrat, skuša čim več igrati prav nanjo, saj mu manjša teža olajšala večdnevni napor.

Novost letošnjega poskusa je tudi poseben zvočni signal. Člani Rotary klub Velenje so pripravili zvonček, ki ga opozarja, kdaj se mora po odmoru znova lotiti igranja. Goter pravi, da je predvsem v trenutkih največje utrujenosti pomembno, da je signal čim bolj preprost in jasen.

Njegovo življenje se vrti okoli harmonike

Harmonikar poudarja, da ima rad izzive in drugačne ideje. Spomnil je, da je ustvaril prvi računalniški program za učenje harmonike na svetu, kasneje pa še portal Svet harmonik. Prav želja po drugačnih projektih ga je lani pripeljala do odločitve, da ob 40-letnici igranja harmonike poskusi podreti rekord v neprekinjenem igranju, igranje pa je zaradi utrujenosti končal po 58 urah, 21 minutah in 24 sekundah. S tem je podrl slovenski rekord, ne pa tudi svetovnega, ki znaša prek 80 ur.

Tokratni rekordni maraton naj bi se po načrtih zaključil danes, v soboto ob 18. uri. Ob njem je tudi ekipa sodelavcev in strokovnjakov, med drugim psihoterapevtka Neža Đoržić, ki mu pomaga pri psihični pripravi na večdnevni napor.